海峽兩岸10來年都在爭取決定「統一」還是「分裂」的主動權、主導權，現在可以肯定的是，大陸已經牢牢掌握何時完成及以甚麼方式完成國家統一的主動權、主導權。美台方面，「台獨」分裂中國的圖謀已經只能被動捱打，驚悸度日，只能惶惶不安的猜測大陸何時動手、怎麼動手，做好逃跑的準備，現在美台皆不認為能夠守住台灣。

10年前，美台是知道大陸實現統一、解決台灣問題的大政方針、意志和決心的，但他們並不惶恐，認為大陸的力量要「完成統一大業」遙遙無期，認為以美國的干預力量可以阻擋阻嚇大陸動手。他們還判斷，大陸一旦動手，就會發生內亂；他們認為，大陸只是「武嚇」而已，認為大陸只有「和統」一招，只能不斷「送大禮」。於是，他們不但不惶恐，而且很得意，認為可以利用這段「和平窗口期」不斷把「去中國化」和「推動台獨」做大做強。他們的算盤是靜等哪一天唱之已久的「中國崩潰論」顯靈，他們就可公開宣布「台獨」，乘亂分裂也。

10年間，大陸的國力、軍力，已經毫無懸念的掌握了解決台灣問題、實現國家統一的主動權、主導權。在此期間，大陸還是盡一切努力，以最大的誠意和平統一祖國，儘管在此期間發生了美國發起了要「打垮中國」的中美國運之戰，蔡英文當局「倚美謀獨」、甘當美國遏華制華棋子，「台獨」氣燄囂張。形勢的惡變，讓大陸認識到「和統」的希望愈加渺茫，而且拖之愈久，只會為統一造成更大的困難；認識到中華民族的偉大復興也已進入攻堅克難的關鍵階段；認識到兩岸的分離狀況、台灣當局的「倚美謀獨」，對中華民族的偉大復興乃是極大的阻力和破壞力。

盡快實現統一、搬除障礙、消弭破壞力，對兩岸都是壓力，消解這個壓力的主動權、主導權在大陸手中。這個主動權、主導權的運用實施，就是讓美台難以猜透的擇機武統。