烏克蘭東部4個地區公投入俄，結果已沒有任何懸念，這些地區勢必被劃入俄羅斯版圖。美西方當然不會承認這個結果，其他國家包括中國基於各種考慮也未必會承認，正如大多數國家至今仍未承認克里米亞歸屬俄羅斯一樣。但那又怎樣？俄羅斯考慮的並非國際社會能否承認公投結果，而是如何保證4地乃至整個國家的安全。

俄羅斯軍方早前特意重申，對俄羅斯任何形式的導彈攻擊都可能觸發俄方核反擊。烏東4地公投併入俄羅斯後，自然會被視為其領土一部分，如果遭到大規模攻擊，俄方就有理由以核武反擊。美西方批評俄羅斯進行核恐嚇，其實俄羅斯絕不只是恐嚇，正如總統普京曾經說過，如果俄羅斯沒有了，要世界有何用？當戰鬥民族被逼到懸崖邊的時候，必定會攬着敵人一起跳下去。

雖然核戰爭不容易爆發，但一旦爆發就意味着世界末日，俄羅斯固然應考慮後果，美國更要認清形勢，畢竟它才是這場戰爭的始作俑者。現在歐洲對烏援助已無以後繼，只有美國還在繼續拱火，再這樣下去，全世界非攬炒不可。據說美歐都在制訂新一輪制裁措施，以回應入俄公投結果，實際上他們自己也清楚，俄羅斯根本不怕制裁，之前美歐幾乎所有手段都用盡了，現在還有甚麼新招？

君不見，西方企圖對俄能源價格設定上限，卻投鼠忌器，遲遲未能實施，說明他們方寸已亂。普京嘲笑這是「另一種愚蠢」，俄國將不會對實施限價的國家供應能源，到頭來受害的還是歐洲。歐洲政客們與其瞎折騰，不如想辦法度過這個寒冬再說。早前有歐洲媒體向民眾宣傳少洗澡，「洗澡時只洗4個部位」，成為國際笑話，難道還嫌出醜不夠多？

公投入俄的做法是否恰當，無疑值得商榷，但美西方以此譴責俄羅斯，本身就站不住腳。當年科索沃公投獨立，脫離塞爾維亞，美西方第一時間承認；現在烏東4地公投入俄，美西方又是譴責又是制裁，如何令人信服？當然，美西方從來不需要別人信服，他們認為自己的標準就是普世價值，自己的規則就是國際規則，別人不服也得服。偏偏普京不信邪，就是要挑戰美國霸權，就是要打破所謂的國際規則，這次輪到西方害怕了。美方聲稱一直在私底下與俄方就核戰爭危機溝通，其實不必溝通，美國只要停止拱火就夠了。