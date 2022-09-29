海關首破六合彩走私案，昨日公布，上周三在香港西面水域進行反走私行動，截獲一艘內河船，檢獲一批已投注並將於9月22日晚開彩的六合彩彩票，該期六合彩頭獎為2,400萬元。涉案六合彩彩票全為「電腦飛」，約有1.6萬張，投注額約33萬元，當中約600張彩票中獎，彩金約為7萬元，相信該批彩票是供應內地及澳門市場。

顯而易見，在中港澳無法正常通關接近3年之際，三地旅遊、探親等活動陷入停頓，連經商都有困難，由是令代購六合彩成為「新興」生意。海關指每張彩票經轉售可獲利4元至13元，算不上暴利，更同洗黑錢無關，相信純粹因為內地人及澳門人無法來港，碰巧有高額彩金考驗運氣，而且六合彩領獎期限長達兩個月，因而吸引人代購，可見這也是疫情下一門新興行業。

事實上，粵港澳向來交流密切，惟疫情下一切停頓，已影響到各行各業的生計。尤其香港經濟高度倚賴內地，旅遊、酒店、零售、餐飲等缺乏內地客，打擊極大。多個商界代表均指出，目前的「0+3」入境安排對海外旅客沒有吸引力，也不方便外國商務客，必須盡快實現「0+0」，但最重要還是中港通關，否則「0+0」對振興本港經濟的作用也是有限。

本港商界要求港府盡快落實逆向隔離，並將檢疫酒店改為逆向隔離之用。但問題是，中港通關並非港府說了算，還須中央首肯。澳門已獲中央開綠燈，讓內地旅行團到澳門旅遊，澳門政府預計11月左右可以成行，香港卻依然望天打卦，得個恨字。以澳門特首賀一誠的說法，澳門因為跟內地同一防疫方針，中央才有此安排；那麼，香港防疫政策與內地南轅北轍，三地豈非通關無期？港府怎麼解救？