很多朋友以為在有生之年，都不會見到英鎊、美元一兌一的匯價，但是這個場面，或許不日就會出現。10年前，英鎊兌港元曾高見一兌15，一年前大約是一兌11，日前卻低至一兌8.1。美元與港幣掛鈎，匯價長期穩站在一兌7.8左右。以目前走勢看來，英國的貨幣恐怕要持續走低，英鎊與美元同價，兩者同樣換7.8港元的日子，大抵不遠矣。

英國新首相卓慧思上台，她對當前國家的經濟困境，完全理不清頭緒，結果只能藥石亂投，甚至是飲鴆止渴。愈來愈多投資者對英國卻步，新任首相、財相便試圖透過減稅方式，刺激新資金投入；當地的能源價格急漲，不少國民正在冒飢抵寒，新政府便草擬法案，為當地的電費、燃料費封頂。新措施說來好聽，但試問政府的錢從何來？他們的官員告訴你，國家大可以增加借貸，最新國債，將會多添720億英鎊。

借債人人都會，問題是所付出的代價，你是否吃得消。世界上只有一個國家，可以不斷增加國債、不斷印發新鈔，卻又不大會傷到筋骨，這就是美利堅合眾國。美元是世界最主要的結算貨幣，印得再多也不打緊，美金剛離開印鈔機，馬上就可以分送到其他國家換取貨品。山姆大叔濫發貨幣所引起的通貨膨脹，自然有全世界跟他一起分擔，這種既高明而又狡猾的貨幣制度，全球只此一家，別人想學也學不來。如今英國政府肆意舉債、印鈔，鎊匯必然跌得四腳朝天，英國人只能眼巴巴地看着，自己的資產價值不斷在收縮。

英倫三島曾經孕育出世界上最成功的經濟學家，然而一切俱往矣，如今的英國經濟已經陷入死胡同，莫說經濟學者，就算是神仙，恐怕也會大嘆難救！