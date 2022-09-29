南韓總統尹錫悅出席全球基金補充資金大會，在大合照環節與美國總統拜登握手並交談約48秒，離開時卻被拍到向助手說：「如果國會那些混蛋不通過，拜登怎可能不該死的丟臉呢？」被指是爆粗辱罵美國，韓方連忙解畫卻愈描愈黑，這又怎可能不該死的丟臉呢？

爆粗便爆粗，就算矛頭直指拜登或美國國會議員，也只是投美國人所好。要知道今年一月，拜老頭在白宮記者會結束後，未及熄咪便以「What a stupid son of a bitch」來辱罵提問不中聽的霍士新聞記者；去年12月，拜登與夫人吉爾出席北美防空司令部的追蹤聖誕老人熱線電話活動，聽到民眾說出辱罵拜登的委婉粗口「加油布蘭登」後，拜登竟回應「我同意」。若有人入鄉隨「俗」粗口爛舌，說不定也是為迎合這樣一個永恒俗的國度。

雖然報道指「混蛋」的韓文發音，意思實為狗崽子或狗雜種，即與拜登的「son of a bitch」同等粗俗。然而，美國人既然信奉「人人生而平等」，又憑甚麼覺得政客可以臭罵第四權新聞工作者，卻不能被別國同行以彼之道還施彼身呢？

再說，請去問問伊拉克、敍利亞、阿富汗等國家，好事多為的山姆大叔配不配被粗口辱罵，尤其是美國結束了在阿富汗長達20年的所謂反恐戰，充公了阿富汗央行在美的70億美元資產，一半分給911恐襲受害人，另一半用來設立甚麼信託基金，自把自為的形同強搶，無視阿富汗人民意願，試問美國國會在事件中有否發揮監督政府、彈劾總統的功能？應否被當頭棒喝？

在一個可詛咒的地方擊退可詛咒的時代，本令人肅然起敬，惟有人敢罵不敢認，更將被罵對象張冠李戴，本欄晨早便批了有人屬菜鳥級，如今又添鐵證。