濫發「免針紙」亂象頻生，至今已有7名私家醫生因涉嫌濫發免針紙斂財被通緝及拘捕，共發出了兩萬多張仍有效的免針紙，佔全港逾一半！事件嚴重損害醫護專業形象，造成防疫漏洞。衞生署近日就問題公布所有濫發的免針紙將於下月12日起失效，惟這批大部分是違反指引簽發的免針紙仍持續生效約兩周，當局打擊的力度被質疑不足。

其實在每名私家醫生簽發免針紙時，醫健通電腦系統都會有紀錄，再加上濫發免針紙數量異常龐大、病人求診原因全是不適合打針，理應不難發現濫發問題，若衞生署及早發現並讓警方即時介入，應能更早阻止，衞生署在監管上難辭其咎。港府當然應取消濫發免針紙的效力，容許兩周寬限期讓真正不適合接種疫苗人士可作安排是否太長，政府應多作解說及做得更多，包括嚴肅追究所有濫發及濫用者，控以串謀製造虛假文書罪，更可停止涉事醫生簽發免針紙的權限及暫停署方與相關醫生的公私營合作計劃，要求業界遵守專業操守，對市民健康負責。

鑑於司法程序繁複，加上醫委會往往在醫生獲法律制裁後才召開紀律聆訊，醫生被釘牌耗時數年，保釋期間仍能應診，上述涉事醫生亦未有被暫時停牌。法庭循法律角度裁決與醫委會循操守角度展開聆訊，兩者並無衝突，就此醫委會應迅速展開紀律聆訊，監察醫生是否違反操守及相關指引並嚴懲違規者，按機制考慮即時或緩刑吊銷牌照。

防治疫情人人有責，濫發濫用免針紙構成嚴重刑事罪行，市民不應抱不負責任的僥倖心理濫用免針紙。筆者期望政府就上述問題強化監管及執法，同時加強解說宣傳，提升疫苗接種率，助社會邁向復常。