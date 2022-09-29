特首李家超在敬師日慶典暨表揚狀頒獎禮上宣布，教育局正制訂教師專業操守指引，具體說明教師須具備的專業操守及應有的個人行為規範，提醒教師時刻注意謹言慎行，守法守規，樹立良好榜樣。教育局局長蔡若蓮亦稱，有關指引正在整理中，計劃今年內公布。對此，筆者表示歡迎，但認為教師專業操守指引不應取代教師必須宣誓效忠《憲法》和《基本法》及忠誠為特區政府服務。宣誓效忠是綱，教師專業操守指引是目，綱舉才能目張，而不是本末倒置，以目代綱，忘卻了為何而教？要教出甚麼成果？

更重要的是，教師是學生最直接學習和模仿的對象。《師說》精闢論述教師的高尚在於傳道、授業、解惑，試想教師反共反中，他們的學生會愛國嗎？教師帶頭煽動組織暴亂，他（她）的學生會奉公守法嗎？因此，政府若不要求全港在職教師宣誓，對此採取綏靖主義的折衷妥協退縮，那末，香港教師的國家觀念和愛國意識，也不會好到哪裏去了。

特區政府要求全港18萬公務員宣誓，最終有逾百人拒絕宣誓而離職，這是十分好的政治效果。可見，絕大多數公務員表明政治立場及態度，宣誓承諾任內效忠《憲法》和《基本法》，效忠香港特區政府。儘管忠誠度各有前因，但明確了基本的政治立場和自我要求，市民也以此為監察公務員的標準。不願意效忠者也不勉強，因為勉強不會有幸福，何必自欺欺人？個人心情也不舒暢，生活和工作也不愉快。法治社會，來去自由，不亦樂乎！同理，作為高級知識分子的教師，為何享用政府公帑出糧，而不與18萬公務員睇齊？有甚麼難處呢？教師宣誓也是作為學生的榜樣吧。

看來，本屆政府仍未吸取《阿房宮賦》的教訓。