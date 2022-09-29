日本前首相安倍晉三遇刺身亡，本月27日嘅國葬喺爭議聲中舉行。首相岸田文雄致詞時讚揚安倍任內貢獻，聲言日本以至全世界的人都會懷念安倍及其執政時代。死者為大，岸田嘅聲言有溢美之詞可以理解，但「全世界的人都會懷念安倍」又過於吹噓，連國內都有咁多示威者反對政府為安倍舉行國葬，可知安倍並非如此受敬重。

岸田指安倍為日本憲政史上在任時間最長嘅首相，執政期間發揮卓越領導能力，譬如話安倍致力於311大地震後嘅經濟復甦。作為國家領導人，其實係應有之義。岸田又提到安倍致力於日美關係，被視為西方外交跟隨日本轉型以「印太」為概念嘅基調推手，部分西方學者甚至譽其為「印太戰略之父」云云。

為拉攏當時嘅美國總統特朗普，安倍備受特氏戲弄，譬如特氏對佢大力握手，令佢臉容扭曲；2017年佢陪特朗普打高球，安倍喺沙坑摔了一跤，滾了一圈，但特朗普頭也不回逕自離去。安倍對老美嘅奉迎，貴為一國首相，品格可謂「低下」。

美國總統拜登早前赴英出席英女王國葬，而今趟被美國視為重要盟友嘅日本，僅由副總統賀錦麗帶團，親疏有別，盲嘅都感覺到！日本兩名去世嘅前首相大平正芳和小淵惠三，分別由時任總統卡特和克林頓赴會弔唁，老美目中有安倍耶？

安倍在位時，對中日友好沒有絲毫貢獻，更一面倒向美國。今次中國只派全國政協副主席萬鋼出席，他是致公黨嘅主席，並非共產黨員，是以有論者認為派萬鋼出席安倍國葬，無疑係「降格」！而原先表態話會出席嘅法國總統馬克龍和加拿大總理杜魯多，最終以處理內政和應對風災為由甩拖！安倍國葬顯然非必要，難怪日本民眾反對聲音如此大。