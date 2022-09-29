北京上周召開軍改研討會，距離中共二十大不足一個月，下屆軍委班子已露些許端倪。從年齡來說，現任軍委班子裏，只有政治工作部主任苗華、紀委書記張升民兩位軍委委員肯定留任，苗華幾乎鎖定一個軍委副主席席位。不過，國防部長魏鳳和雖然年齡超過「七上八下」的連任界線，但如今年齡限制早已打破，魏未必一定退休。

在軍改研討會第一排C位就座的兩位上將，一位是軍委裝備發展部部長李尚福，一位是軍委聯合作戰指揮中心負責人何衞東。李尚福是「紅二代」，且是解放軍現役正戰區級將領之中任職最久者，他出身軍事航天系統，長期主管武器裝備，無論家庭背景、資歷、勞績，都是下屆軍委班子的強而有力競爭者。雖然他從未有過大軍區服役經歷，但歷史上，其老前輩曹剛川同樣是從總裝備部部長升任國防部長及軍委副主席。而且，近年航天系統高官迭出，備受重用，軍界的航天將領若更上層樓，亦毫不出奇。

李尚福還有一個身份，他是史上首位受美國制裁的解放軍上將。2018年，美國因中國從俄羅斯進口武器，對主管武器工作的軍委裝備發展部主官實施制裁。在敢於鬥爭、勇於亮劍的大氣候下，這反而是李尚福的加分項。然而，李尚福升任軍委領導，中美的軍事交流便變得非常微妙。

何衞東原任東部戰區司令員，已年滿65歲，但不僅未退役，反而調任軍委聯指中心，協助執掌統率中樞，鎖定了下屆軍委的一個席位。何衞東與苗華均來自南京軍區（現東部戰區），且均起家自駐台海前線的第七十三集團軍，這充分凸顯了台灣問題已成為軍事鬥爭的重中之重。

而且，苗、何兩人成長背景亦極類似，均是祖籍江蘇，出生成長自福建。若從結構均衡角度來說，這似乎難以擺平。其實不然，選官用人，畢竟首先考量工作需要。中共十五大時，兩位軍委副主席張萬年、遲浩田均是山東半島子弟兵，且兩人老家兩縣毗鄰，相距僅幾十公里，這並不影響同時上位。在當下的新時代，就更加沒有掣肘因素了。

在如今多軍種聯合的體制下，各大軍種等在軍委班子裏，都應有相應席位。現屆軍委6位上將裏，就包括空軍許其亮，陸軍張又俠、李作成，海軍苗華，火箭軍魏鳳和、張升民。目前來看，海軍苗華、火箭軍張升民、陸軍何衞東等已無懸念。

空軍方面，現職4位正戰區級空軍上將資歷均不高，最深的是空軍政委郭普校，2020年底晉升上將；空軍司令員常丁求、原國防大學校長許學強去年晉升；北部戰區司令員王強剛履新。但現屆軍委委員張升民2017年升任正戰區級9個月後就進入軍委班子，故資歷不是決定因素，誰能勝出並不明顯。但近期調任軍委機關的許學強，至少領先半個身位。