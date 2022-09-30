正論：入境防疫如虛設　不如撤銷無謂煩

港府放寬入境安排至「0+3」後，未見其利先見其煩。有外籍旅客入境本港後，因其申報的手機號碼屬外國號碼，以致在機場進行核酸檢測後未能收取短訊結果通知。本港科技界人士及立法會議員直斥，將短訊傳至外國登記的手機號碼，技術上並無難度，顯然是極低級的防疫漏洞。事實勝於雄辯，當局所謂的入境防疫如同虛設，與其做個樣子，不如撤銷所有擾民安排，以便利旅客為大前提加大力度吸客。

目前所有曾在海外地區逗留的人士，必須填報綠色健康申報二維碼以獲取臨時疫苗通行證，並於預定起飛時間前24小時內進行快測，取得陰性結果並透過健康申報表申報。抵港後須接受3天醫學監察，期間受疫苗通行證「黃碼」限制；每天接受快測，取得陰性結果方可外出；抵港第2天取得當天快測陰性結果後，接受核酸檢測；持續檢測陰性者在第3天上午9時便可完成醫學監察及解除「黃碼」限制。但此後有自行監察要求，包括其後4天自行監察；每天接受快測至抵港第7天；以及在抵港第4天及第6天接受核酸檢測。

問題出在填報綠色健康申報二維碼的時候，入境者需填寫手機號碼等資料。本報接獲投訴，有從亞洲國家飛抵本港的外籍人士，因為提供非本地登記的電話號碼，以致一直無法接收核酸檢測結果。其友人曾致電衞生署熱線查詢，職員直指「本地手機號碼先會收到SMS，外地號碼收唔到」，令他們大感詫異，質疑此舉對防疫並無幫助。立法會議員則直斥如此漏洞匪夷所思，旅客或會無了期被「黃碼」，促請政府盡快修補漏洞。

實際上，此舉固然有可能讓確診旅客游走於社區，令病毒傳播開去，但更令旅客卻步的是，入境香港的手續過於繁複，既要填表申報，又要取得臨時疫苗通行證，更要多日接受核酸檢測；要是不幸確診，可能會被送去「坐疫監」，來港「風險」實在太大，若非必要，根本沒有意欲訪港。更須指出，即使沒有確診，根據《預防及控制疾病規例》「第599J章」，如果有人忘記或不知道而沒有進行核酸檢測，離境時可能要被罰款甚至坐監。

社會各界不斷指出，過於煩瑣的入境要求同趕客無異，要求港府加快復常步伐，盡快實施入境「0+0」安排。其實，若港府依然堅持旅客入境後定時定候進行多次核酸檢測，堅持去到哪去都要受疫苗通行證規管，這樣的「0+0」一樣無法達致最大的吸客效果。商界和飲食業多次發出呼救，指市道不景隨時引發倒閉潮、結業潮以至破產潮；何況年底必定有大批港人外遊，肥水流向別人田，本港商界難以受惠。

說來實在唏噓，新加坡自今年4月逐步解禁後，至今已完全復常，商經局前局長馬時亨也慨嘆，只有香港才會如臨大敵，怪不得星洲成功從香港搶走許多生意。目前全球局勢異常兇險，經濟陰霾密布，港府再不定出復常時間表，為疫苗通行證設「日落條款」，取消所有核酸檢測，讓經濟全面復甦，一旦巨浪襲來，恐有滅頂之災。