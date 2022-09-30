功夫茶：工業意外創新高　職安監管勿放鬆

常在河邊走，哪有不濕鞋？呢，若然常喺地盤工作，哪有不受傷？各位，據勞工處嘅資料顯示，喺2021年，建造業嘅致命工業意外數目和每千名工人意外率，均係各行業之冠，前者共錄得23宗，係近5年新高，亦係所有行業嘅5倍；而每千名工人意外率則為29.5，接近所有行業嘅兩倍。

舞台很危險，會有墮屏意外；地盤更危險，會塌天秤；鐵閘都危險，不久前曾壓死一名女保安員；八鄉打石湖村回收場，男工遭碎膠機夾腳，大量失血亡。本港早前發生多宗嚴重工業意外，最為轟動嘅，當推秀茂坪安達臣道地盤天秤塌下造成3死6傷，事件再次引起各界關注目前香港保障職業安全條例是否足夠。

呢，申訴專員趙慧賢尋日公布展開主動調查，審研政府對建造業職安及健康嘅監管。公署會向勞工處、屋宇署和發展局展開主動調查。申訴專員正搜集上述課題嘅資料及意見，市民若有任何意見，可於下月底之前以書面方式送達申訴專員公署。

業界表示歡迎，認為調查有助向政府相關部門施加壓力，提升工業傷亡關注度。事實上，多數工業奪命意外，除了工人本身疏忽，更多時候係監管不足，敷衍累事。呢嗱！好似冧天秤意外，有工程師找出文件圖則，懷疑工程人員偷工減料，燒焊人員並冇按天秤機座設計要求，接駁口燒得唔夠厚，底焊部分完全被省略。喂！大哥，以博大霧走歪路嘅工作態度應付咁重要嘅焊接工程，唔出事至奇！

為提高職安健法例嘅罰則，勞工處喺今年5月向立法會提交《2022年職業安全及職業健康法例（雜項修訂）條例草案》；另立法會人力事務委員會下月18日議程中，亦會特別加插議程，討論「改善建築地盤職業安全的政策及措施」。立法會人力事務委員會主席表示，期待法例能夠盡快順利完成審閱，落實相關法例加強罰則，以提高職業安全健康水平。功夫茶覺得加強罰則或可以令各方主事者有所儆醒，之不過，每個崗位嘅把關人員，要有嚴謹、負責任嘅工作態度，加強執法及巡查，皆因「徒法不能自行」！

正如有工程界人士指出，上層嘅人有冇好好咁訓練工人安全意識，或者畀足夠嘅壓力佢哋呢？人好簡單，就係會貪便宜走捷徑！人命關天，非同兒戲！申訴專員見到咁多致命工業意外發生，情況確令人憂慮。生命無價，大家都感慨工業意外一宗也嫌多，實情係每宗意外，尤其奪命意外，無不見證一座城市嘅制度是否完善，有關人員是否處事不敷衍。若然事過境遷，又當冇事發生過，好了傷疤忘了痛，只會惡性循環，加速互信嘅崩塌，加強罰則又係口水多、無尿屙！