娛圈單打：被封性女港姐　大方回應加分

正所謂，人怕出名豬怕肥。「星二代」港姐冠軍林鈺洧一夜成名，是非也隨之而來。未參選前，她曾在友台一個節目大膽自爆性史，因而被網民封為「性女港姐」。面對排山倒海的輿論批評，甚至有網民指其破壞港姐形象、教壞細路等等，連爸爸林俊賢也大感心痛，但這位港姐冠軍EQ甚高，回應落落大方，惹人好感。

她強調事情已經過去，當時算是一隻腳踏入娛樂圈，本着做好工作的態度，無想過「講句說話會Last咁耐」，認為自己行得正企得正，是個正直的人，沒有做缺德的事，以後會謹言慎行。她其後亦在電視台新聞節目談及使命和理想，由於自己是單親家庭長大，特別留意小朋友成長，希望有能力幫助單親家庭或被虐兒童，可見心地善良。

事實上，林俊賢在林鈺洧只有一歲多的時候便與太太離婚，林鈺洧隨母生活，直到2011年林俊賢透過社交媒體與女兒相認，彼此才修補關係。林鈺洧每當談及爸爸便十分雀躍，既希望與爸爸一起拍戲，又不介意一起搵錢，可見感情要好。與父母親近的人大多孝順，孝順的人亦不會差到哪裏去。

時代改變了，社會對性已不再視為忌諱，靚女多人追亦實屬正常，與男朋友有親密行為更非甚麼大不了的事。再說，今日的觀眾並不會盲目到覺得需要靠港姐來說好香港故事，港姐最大的功能只是為電視台增添新面孔，從而發掘有演藝潛質的小花，說不定會有第二個佘詩曼出現。再不然，透過港姐作為踏腳石，賺取名氣後再向其他方面發展，十優港姐麥明詩便是佼佼者；甚至乎，結識公子哥兒嫁入豪門，也是不少港姐的終極心願。