世界視線：破壞北溪超底線　斷德後路增風險

波羅的海近丹麥外島日前發生兩宗爆炸，北溪1號天然氣管道出現兩個裂口，北溪2號亦有兩個，均在大量冒出氣體。

第一宗爆炸發生在當地時間周一凌晨兩點左右，另一宗在晚上7時發生。一天之內兩條相關的重要輸氣管道分別發生爆炸，是極不尋常，瑞典地震學家Bjorn Lund認定管道在爆炸後洩氣無關海底地震或山石移位，產生的浪也不是海嘯模式，肯定是人工破壞所致。由於爆炸的震盪相當於黎克特制二級地震，估計是由當量100公斤以上魚雷之類海底攻擊造成的。

北溪1號及2號同樣每年都可輸送天然氣達550億立方米，新建的北溪2號用了110億美元建造，俄方出資一半。2021年北溪1號供應歐洲40%天然氣需求，其中佔德國需求50%、法國25%及意大利46%。烏克蘭政府立即發聲明指是俄羅斯的破壞行為，以加深歐洲能源危機；當然，烏政府並沒有證據證明。親西方人士亦有提出是俄羅斯做的，藉此可以不需履行任何供氣合約。俄羅斯方面，克里姆林宮發言人佩斯科夫認為事件嚴重，需要深入調查。

事實上，這種破壞世界上沒有多少國家有動機、可有得益及有軍事破壞能力做得到，除了俄羅斯，相信只有英國和美國。但把責任推給俄羅斯，相信有一定疑問。俄羅斯花大錢建成北溪2號、可威脅使歐洲屈服的能源利器，自己卻把它毀壞，有甚麼好處？從利益立場看，那是生財工具，卻親自把給自己的輸血管拔掉，俄政府是否真會這樣愚蠢？

記得德國總理紹爾茨今年2月訪美時，美國總統拜登曾聲言：「若俄羅斯入侵烏克蘭，再不會有北溪2號，我們會結束它。」有記者質疑如何可能，因北溪2號在別國控制中，拜登說：「我承諾你，我們有能力做到！」

如今更徹底，兩條管道都被炸了！德國是斷了和俄羅斯妥協重新供氣的後路，而即使修補也要幾個月，也可能再次被破壞。德國一些民眾日前要求重啟北溪2號，如今還可以怎樣發聲要求？只能加強抗拒北約。

大量甲烷氣體冒出起碼會延續數天，該海域已經禁止船隻接近，歐洲議會綠營議員擔心會嚴重影響該區海洋生態及大氣層。這一切又應驗了美國前國務卿基辛格的話：「做美國的敵人是危險的，做美國的盟友是致命的！」德國政府還能當羊牯啞忍到何時？

柏林自由大學哲學博士 史文鴻