產評：全球金融烽煙起　港老本所餘無幾

面對霸權衰落，美國正再次利用美元強勢來收割全球。不過，今時今日美國經濟對全球經貿的影響力已不復前，此舉只會加速全球去美元化浪潮，兩股龐大力量互相牽動，利益大洗牌，難怪環球金融市場烽煙四起，殘秋下金、股、匯、商品和債市無一樂土！香港作為一個國際金融中心，不可能迴避這場競賽。港府繼續靠食老本，自我感覺良好的話，經濟難有翻身餘地。要扭轉頹勢，就得急起直追，充分發揮中港兩地互聯協作優勢，當好推動人民幣國際化的先鋒角色，並為港元的未來做好風險預案，畢竟香港金融業這條經濟命脈，不能有半點差池！

美元霸權主導全球金融大半個世紀，可美國政府長年漠視自身經濟結構性問題，政府財赤與貨幣政策均令人憂慮，競爭力每況愈下，更將美元「武器化」，濫用金融制裁，影響美元信用，削弱美元地位，加速全球「去美元化」。

無疑，刻下聯儲局激進加息，美元強勢無敵手，各央行為保金融市場穩定而疲於奔命，或跟緊聯儲局步伐大手上調利率以抗通脹、或如日本以弱勢貨幣救債市。反正，大家都要有心理準備，未來6至12個月美息會繼續抽升，美匯指數繼續衝頂，非美貨幣躺着也中槍。

另一方面，當全球都深受美元霸權之苦，不能否定的事實是，多國正積極探討去美元化路徑，或放寬法定金融機構使用美元以外如人民幣的規限，以減美元需求，或在國際貿易上，透過雙邊或多邊協商，建立或擴大本幣交易結算合作框架，以擺脫美元升值所帶來的衝擊，總之就是設法「繞過美元」。

過去美元霸權建構於石油、大宗商品的定價掛鈎。可隨着美國成石油淨出口國，與中東產油國關係改變，拜登政府從阿富汗撤軍可進一步印證這一點。這迫使中東產油國推動石油出口客路多元化，研究接納非美元貨幣作為能源交易結算，石油與商品美元的循環機制生變。再者，美國奉行反全球化，推動與中國脫鈎，令國際供應鏈一分為二，全球化紅利不再，中美貿易關係既無法復原，未來將見到中國商品貿易盈餘流向美國資本市場減緩。可見，運行數十載的全球貨幣體系循環運作已起了根本變化，金融市場動盪亦必陸續有來。

基於港元聯繫匯率制度之下，港元與美元掛鈎，理論上港元保住購買力。可實際上，在不少區內投資者與消費者眼中，港元資產和營商成本變得相對高昂，並不見得有利疫後的經濟復甦競賽。更令人惆悵的是，近幾年香港一直在失血，人才與錢財不斷流失，元氣大傷，港府且別大安旨意，以為全面通關自然就能收復所有失地。且凡事沒有必然，難保他朝美國制裁大棒會劍指香港，港元的前景無疑屬高度敏感，卻是不得不正視的問題。

世界在變，香港不可能不求變。昔日全球化已不再，取而代之是半球化、區域化發展。香港的國際金融中心定位也得適度調節，尤其是中美爭霸之下，過去的「國際金融」發展模式也須改變，得配合國家戰略在區域化上深耕以補缺口，鞏固立足之地。