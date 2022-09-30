國際形勢急速惡化。一方面，俄德合作的北溪1號、2號天然氣管道在波羅的海被炸，不可能是意外或故障，也不是民間團體可以將之炸毀，顯然是軍事式的行為，背後有着大國參與。另一方面，美元急升，所有主要新興國家的貨幣都受到前所未有的打擊，形成美元牽動的全球金融危機。兩者都是國際大衝突、大危機出現的徵兆。

北溪天然氣管道被炸，俄羅斯在波羅的海輸送天然氣到歐洲的管道停止運作。國際天然氣管道在國際水域近丹麥、瑞典領域被炸，若有國家涉及，便是引發戰爭的因素。一國可炸別國的管道，別國也可報復炸該國的管道，這是啟動戰爭了。

天然氣管道被炸觸發地震，可見爆炸力巨大，投入的炸藥不少。這樣爆炸對海域上下會帶來不好的衝擊，也至少因天然氣的洩漏會造成環保危機，並不僅是國與國之間的敵對行為，而是屬捍衞區域安全的範疇。北溪天然氣管道是俄德主要供應渠道，被炸的損毀嚴重，修補需時，這便使今年冬天即使歐盟與俄羅斯和解，俄國也不可以循此恢復對歐洲的大部分天然氣供應，南部土溪管道難以增供填補，除非恢復烏克蘭管道，歐盟大部分國家便沒有俄羅斯天然氣供應，只能依靠美國等昂貴的液化天然氣。歐洲的能源危機、經濟危機便難以紓解，歐洲經濟衰退，民生受苦，便成必然。若俄羅斯能證明哪個國家涉及管道被炸事件，戰爭的擴大也大有可能成為必然，第三次世界大戰前驅的歐洲大戰便難以避免。

在這個時候，美元橫掃全球金融，事屬偶然，抑或是密謀下的布局，難以確定，但效果卻是全球金融動盪，不少國家的貨幣金融可能受毀滅性衝擊，連鎖作用會把個別衝擊演變成全球性。現時剛剛開始，若有個別國家及主要金融機構出現問題，危機便會爆發。以歐元兌美元降至1:1以下的大貶，直接加重現時已趨惡化的高通脹和經濟萎縮，並擴大市場恐慌，經濟收縮更劇烈，歐盟中負債重的國家將難以承受，民眾的反抗也會形成嚴重的政治衝突，歐盟會出現政治危機與動亂，內部分裂擴大，無論對美國關係、對歐盟團結及烏克蘭戰爭都會帶來大變。

歐洲戰爭以及強美元衝擊，使其他大國例如中國、印度、日本、南韓等，都可能陷入金融與經濟危機，這會造就美國一霸獨尊嗎？