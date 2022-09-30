烏克蘭4地脫烏入俄公投成功，對此，烏克蘭、美西方一片「瘋狂反對」。俄羅斯前總統梅德韋傑夫發文說：「公投結果很清楚，歡迎回家，回到俄羅斯。」這個「回家」用得極好，非常準確。

不要說這4地了，就是整個烏克蘭，都和俄羅斯是一家，只是30多年前被美西方通過對蘇聯「和平演變」得逞而分裂出去。現在這4個地方，俄通過「特別軍事行動」和「全民公投」，先行從烏克蘭那裏「回家」了，「回到俄羅斯」，這是普京「從頭收拾舊山河」、完成俄羅斯偉大復興的又走出一步。

好笑的是，美西方紛紛表示不承認公投結果。這件事和他們承認與不承認有啥關係？這4個地方要「回家」，要「回到俄羅斯」，「公投」也好，沒有「公投」也好，結果是一樣的，不需要任何人「承認」與否。這4個地方重歸俄羅斯的領土，成為俄羅斯的一部分，只屬俄羅斯的內政，不涉任何外交問題，西方國家對公投承認與否沒有任何作用，自說自話而已。

當年日本侵略中國東三省，扶持漢奸成立「滿洲國」，這和美西方肢解蘇聯，分裂烏克蘭「離家出走」、自立成國性質一樣。抗戰勝利，中國收復東三省，消滅了「滿洲國」，要甚麼人「承認不承認」嗎？

昔日英國通過鴉片戰爭，強迫清廷簽訂不平等條約，搶走了香港。時機到來時，中國可用任何手段收回香港，要甚麼人、甚麼國家、甚麼組織「承認不承認」嗎？

昔日日本通過甲午戰爭、不平等條約，搶走了中國的台灣。二戰後中國收回，不旋踵又因內戰，逃往台灣的國民黨建立「割據政權」，演變至今正在大搞「倚美謀獨」，大陸可用任何方式解放台灣、統一祖國，讓台灣「回家」，要甚麼人、甚麼國家、甚麼組織「承認不承認」嗎？

俄羅斯今天遇到的被侵害、被肢解、喪國土、要收復的問題，中國百多年都遇到過，感同身受！