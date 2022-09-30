烏東4地公投剛剛結束，穿越波羅的海的北溪1號和北溪2號天然氣管道即發生連環爆炸，未免太巧合了。這當然不是意外，而是蓄意破壞，但到底是何方所為，只能互相猜測，也許永遠也找不到答案，因為沒有國家會出來承擔責任，即使有嫌疑也不會承認。有西方和烏克蘭媒體直指管道被炸是俄羅斯自編自導，這實在很難令人信服，炸了天然氣管道對俄羅斯有何好處？不但沒有任何好處，反而失去一個與歐洲討價還價的籌碼，普京才沒有那麼傻。俄方若不想供氣，關掉閥門就可以，根本沒有必要炸管道。

其實，只要看看誰能從中獲益，就大概可以猜出誰是嫌犯，除了烏克蘭，獲益最多的就是美國。烏克蘭對兩條北溪管道早就看不順眼，有足夠動機將其炸掉，卻未必有此能力，也不太可能穿越到波羅的海做案。所以，最大嫌疑還是美國。波蘭前外長、現任歐洲議會議員西科爾斯基在Twitter表示「感謝美國」，似乎在暗示着甚麼。俄羅斯天然氣供應完全中斷，美國天然氣更加奇貨可居，既可以斷絕俄羅斯財源，自己又可以大發橫財，還可以進一步控制歐洲，可謂一舉三得。

別以為這是危言聳聽，過去無數事實早已證明，美國為了本身的利益，往往不擇手段，破壞天然氣管道只是小兒科而已。但此舉已立下一個非常惡劣的先例，日後交戰雙方再也不必遵守國際規則，既然天然氣管道可以隨便破壞，海底通訊光纜自然也不例外，甚至太空上的衞星也可以隨便打下來，這個世界將更加混亂，更加恐怖。

顯而易見，這場戰爭已瀕臨失控，接下來必定還會發生更多令人意想不到的事情，人們愈來愈擔心爆發世界大戰甚至核戰爭，絕對不是杞人憂天。俄羅斯面臨生死存亡之戰，當然不能失敗，必會用盡所有辦法，如果美國繼續煽風點火，繼續耍陰謀手段，最後只能攬炒。

不管怎麼說，歐洲尤其是德國才是最大受害者。歐洲政客們最近還在爭論是否對俄羅斯能源價格設定上限，現在天然氣直接斷供，也就不用再爭論了，這算不算是求仁得仁？所以說，歐洲國家實在窩囊，明知美國挖了一個大坑，他們還要往裏跳。德國和法國不是經常強調獨立自主嗎？他們被美國牽着鼻子走，寧願自殘也不敢反抗，哪有一點獨立自主的味道？