俄羅斯連接歐洲的北溪天然氣管道疑遭蓄意破壞，全世界都在猜誰是兇手。美媒言之鑿鑿指出，事發前歐洲軍方在波羅的海海底管道附近發現俄羅斯海軍支援艦，上周亦在出事區域不遠處發現俄軍潛艇。惟旋即遭丹麥軍方打臉，直指俄軍軍艦過往亦會在涉事區域例行巡航。其實，要猜誰是兇手並不困難，只要循誰有動機、誰能得益、誰有此能力入手，真相便呼之欲出。

眾所周知，北溪天然氣管道開通後，俄歐直通，不用再取道烏克蘭供氣，從這一點看，北溪開通對烏克蘭並無好處。然而，北溪1號、2號先後遭到精準破壞，丹麥總理表示是由爆炸造成，正深陷戰爭泥沼的烏克蘭，難有如此人力物力與技術做到。

另一方面，歐洲多國受「斷氣」所困，能源價格不斷飆升，德國甚至預計冬天需要燒柴，足見步入冬季後歐洲肯定捱不住。事實上，歐洲多國都爆發民眾示威，抗議能源價格急升；意大利政權變天，極右執政黨不排除改變對俄的政策；加上美國對俄羅斯實施天然氣限價的如意算盤打不響，美國本來已很失面子，一旦歐盟難耐嚴寒跪低，甚至促使俄烏停戰，對投入大量金錢、武器、僱傭兵支援烏國的美國，不僅是極度不利，直情是徹底輸給俄羅斯。

北溪遭嚴重破壞，修補起碼數月，即是等於整個冬季的時間，儼然斷了歐洲後路，只能繼續緊跟美國反俄指揮大棒，並要付出巨額鈔票向美國購買貴價能源。美國國家安全顧問沙利文便惺惺作態表示，美國將繼續努力保護歐洲能源安全云云。更有甚者，歐洲斷氣、通脹驚人，必然令資金急速抽走，流向美國避險就是必然結果。破壞北溪誰最有動機、誰最有能力、誰最能獲利，已是寫在牆上。