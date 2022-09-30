記得中學時候的歷史科老師已告訴我們，俄羅斯人對待領土，就好像獅子對待肥肉，到了口就不會再吐出來。近日，莫斯科正要一口氣將烏克蘭的4處地方吞下，包括頓涅茨克、盧甘斯克、扎波羅熱和赫爾松，合共佔烏國總面積的15%。

俄羅斯跟中國的領導人，個性頗為相近，大家都挺講原則，敵人可別逼他們出手，若然出手，就一定要你吃不了兜着走。在2019年反修例風波之前，本欄已經不停提醒泛民主派，尤其是壹傳媒黎智英一類的領頭人，叫他們即使玩火，也絕不能過火，要是弄不好，把阿爺惹怒了，後果你未必承受得起。

今日的黎智英，恐怕已經有心理準備，要在監獄中度過餘生。黎智英既然逼得阿爺出手，在2020年頒下《港區國安法》，政府依法追究，他身為反對派的代表人物，自然是無可躲逃，之前欠下的種種孽債，便要用整個下半生逐一償還了。黎智英的今天，說不定就是澤連斯基的明天，俄羅斯總統普京要跟你計較起來，那可不是鬧着玩的。

黎智英走錯路，影響的只是他集團名下一千幾百個員工而已。澤連斯基連累的，卻是4,000多萬烏克蘭民眾，以至該國60多萬平方公里的神聖領土。當日澤連斯基若不是勾結西方，進而聯合北大西洋公約組織，試圖圍堵俄羅斯，烏國斷不會落得如斯光景。黎智英想在香港搞的一套，跟澤連斯基也有相近之處，只不過黎智英才智更低，更加不自量力，面對強大的對手，更容易被一擊即潰而已。如今的壹傳媒已經死翹翹，烏克蘭也是國不成國，基輔失去的領土，恐怕永遠也不能取回。俄羅斯到口的肥肉，你若想搶回來，恐怕先要吃一顆核彈才說！