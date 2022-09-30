英國政府公布近半世紀以來最大的減稅政策以刺激經濟，導致英鎊兌美元匯價跌至歷史新低。外媒報道，卓慧思擔任首相僅3周，英國股票及債券市場總市值已蒸發逾5,000億美元。英國衰敗之象顯而易見，只是不曉得這是被戲屎黃人「喊衰晒」所累，還是爛船載的爛人愈多，沉得愈快而已。

沉船爭解纜，逼宮黨友先。英媒指多名保守黨議員已去信「1922委員會」主席布雷迪，向卓慧思提出不信任動議。英倫號這艘爛破船，現正有如英國皇家海軍航空母艦威爾斯親王號般出現多處漏水，政客竟還忙於諉過他人，完全忘記了卓慧思正是由保守黨議員經「小圈子投票」下，在籮底橙之爭中挑選出來的爛燈盞，作為執政黨，保守黨人的水平既已如此，又豈有不衰敗之理？

值得留意的是，卓慧思的新經濟政策其實並不新，被踢爆「抄考」自美國前總統列根的「列根經濟學」，可見英國人為演繹美國頭號忠僕，那份二仔底死跟的精神早已入骨入血。先不說搬出上世紀80年代美國的經濟措施，是否足以「隔世救未來」應付當前英國之困局，單是美國當年挾着強國之名，不用交出相應黃金便可肆意印鈔再供全球哄搶，在國際金融領域上大肆屈機，這已非當前五勞七傷的英國所能相提並論。

一眾移英黃人包括網上喊冤的KOL，將畢生積蓄兌換英鎊以應付彼邦生活，到頭來身家貶值、通脹夾擊，原本計算過足夠應付「5+1」的財政方案隨時陰溝翻船，誰叫有人羊群效應，像早前那90多頭以為有車要追撞牠們的羊般相繼跳崖，那樣看不開呢？黃人就算七情上面衝向溫莎堡內伊利沙伯二世長眠處上演哭墳，也解救不了他們的悲慘處境，但這班人死好命，有一條叫「回流」的退路。