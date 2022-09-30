虐兒個案停不了，童樂居虐兒案至今未滿一年，保良局嬰兒組日前揭虐兒事件，6幼童遭粗魯推跌，警方拘捕一名33歲職員。政府表示，必會嚴肅追究責任，除修訂法律，巡查亦刻不容緩，需加大巡查能力及數目，會要求勞福局研究強化抽查及監管能力。未幾，社署再公布事件涉及多一名職員和幼兒，該名職員涉曾不恰當對待一名幼兒。

本港去年有1,367宗虐兒新呈報，比2020年升逾45%；今年上半年錄得689宗虐兒個案，較去年同期升5%。作為文明社會的香港，虐兒案叢生絕不能接受！而上述保良局嬰兒組的兒童本或已來自失衡家庭，現遭凌虐使幼小心靈受到二次傷害，惡行令人痛心與憤怒，政府須盡快完善防止虐兒機制。

「強制舉報虐兒」立法延後耽擱多年，至近日才姍姍來遲舉辦首場社福界諮詢會。筆者期望政府盡快提交法案，並致力壓縮相關行政程序，期望今年底前完成諮詢並提交立法會。未來亦要廣泛聽取各界意見，適時訂立「沒有保護罪」，提高虐兒相關刑事罪行罰則，以警惕及加強阻嚇性，避免再次發生虐兒案件，通盤考慮保護兒童的法律和配套，全面提升對兒童的保障。此外，政府須加快完成兒童住宿照顧及相關服務檢討，從速推行優化現行服務監管制度；增派督導及監察人手，就各類兒童住宿照顧服務進行更密切巡視及監察；加強培訓前線員工；改善待遇以吸引及挽留前線人才；考慮制訂幼兒工作員黑名單等。

虐兒案一宗都嫌多，完善法制保障兒童、增撥資源改善服務是社會共識。政府於兒童事務需具更宏觀視野，制訂更明確的政策及指標，保護兒童健康成長。