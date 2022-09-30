假「免針紙」醜聞愈揭愈「大鑊」，已有7名西醫涉案，6人被捕，一人潛逃。7名西醫在今年2月開始至被捕時，合共簽發逾二萬張「免針紙」，佔全港同一時期發出的「免針紙」總量逾半。當中有醫生售出逾1.4萬張，其次是售出逾6,000張，季軍則售出3,000多張。

用「售出」一詞，絕不為過，因為一個「免針紙」的醫生簽名價值不菲，最少400至500元，有醫生實行「山大斬埋有柴燒」、「多些來密些手」。一般公價行情是4,000至5,000元一張，貴過律師做樓契收費。被捕的醫生中，搜出的款項令人咋舌，幾個月便收入千萬元。假「免針紙」是嚴重詐騙罪行和違反醫生專業道德操守，破壞抗疫大局，加速病毒在社區傳播的黑手，是罪大惡極，絕不能高高舉起、輕輕放低，必須嚴懲。

可是，正當特首李家超發出「社會應該關注和警惕防疫過程中的違規情況」之說言猶在耳的時候，醫務衞生局和衞生署卻發出一個奇怪的宣布，所有由相關私家醫生（該7名）簽發的「免針紙」將不獲接納，並於10月12日起失效，令人莫名其妙！首先，假的真不了，真的假不了，難道假「免針紙」在10月12日前可當真的使用？

其次，10月12日起才變假「免針紙」，那麼涉事醫生怎算犯法？豈不自相矛盾？

再者，為甚麼局方和署方不宣布所有該7名醫生曾簽發的「免針紙」存疑即時失效，不能使用，倘有需要的患者可即時另找醫生簽發，當局有甚麼難言之隱？

更何況，市面尚有二萬多張其他醫生簽發的「免針紙」，真假難分，當局有責即時徹查，堵塞防疫漏洞，制止詐騙牟利的非法行為。請特區政府公正嚴肅執法，勿婦人之仁，縱奸護惡。