香港面臨人口老化、出生率低、移民潮方興未艾等現實。本港近年受新冠肺炎疫情影響，人心浮動，政治及社會又動盪不穩，唔少港人家庭紛紛移民。嗱！數字會說話，教育局表示，經點算在學學生人數後，相對於今年4月、5月批核嘅2022/23學年總班，公營小學共減少14班小一，公營中學則減少22班中一。

教育界自然不希望因減班而殺校，認為係落實小班教學嘅好時機。教育局強調，學生人口未來持續下降係不爭嘅事實，面對結構性下跌嘅問題，將審慎考慮各方面因素，包括政府政策、人口變化、學額供求、官立學校整體發展需要，以及政府資源運用，以訂定個別官立學校嘅長遠發展方案，例如停辦長期收生不足嘅學校，或將有較多剩餘學位地區嘅學校，重置到學位需求殷切嘅地區，或是預計未來有較大學位需求嘅新發展區，以紓緩個別地區學位長期供過於求嘅情況。

移民潮令本港流失不少人才，除咗醫護、金融、會計等專業人士，其實教師亦流失一定數量，教師流失率更創5年新高，據教育局今年5月回覆議員書面質詢，公營及直資學校教師流失約4,050人。學生、教師都大量流失，諗起政府成日話要搶人才，老朽覺得連自家各行各業嘅人才都留唔住，仲講乜鬼嘢「搶」人才吖？呢，港大經管學院發表「香港經濟政策綠皮書2022」，其中一篇文章指為了實現願景，香港應設法網羅人才，期望在25年內達至千萬人口，亦即每年須引進10萬人。

之不過吸引人才，要視乎一個地方嘅福利、入境政策、生活便利程度甚至空氣質素、政治氣氛，呢啲都會影響人才落地生根嘅意願。要結合咁多現實，香港看來仍要加把勁，否則搶人才又會淪為空談！