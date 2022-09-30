不論是房屋建設或基建工程，香港都有不少公私營合作發展的成功例子，前者包括太古城、黃埔花園、沙田第一城，以及回歸前後的多個私人參建項目；後者除了有多條隧道及橋樑，港鐵的鐵路加上蓋物業發展模式，也是一種公私營合作，並糅合了基建、房屋與商業發展。

公私營合作除可善用私人市場的資金，減輕政府在推展項目時的前期財政壓力，更重要是善用私營機構的專業、人才、資源，以及一般比公營體系優越的效率和創意，加快發展速度和提升建設質量。

很可惜，在回歸後的一段時間，部分民粹主義者和反政府人士，試圖將所有公私營合作都抹黑為「官商勾結」、「利益輸送」，若涉及房屋發展，更被指為「明益地產商」。由於同期的私樓樓價持續上升，貧富差距愈擴愈大，導致部分市民對有關指控信以為真。在政府弱勢、官員避事之下，涉及房屋發展的公私營合作幾乎完全停頓。

更甚者是，對於純私人的發展項目，部分部門和官員也成了驚弓之鳥，在審批各類申請時如快捷、順暢地處理，向申請人提供建設性的意見等，都擔心可能會受到質疑。久而久之，部分發展審批部門便養成一種不良文化，誤以為審核得愈細、愈緊甚至愈慢便愈好，將所有私營機構放在政府和市民的對立面，忘記了政府除了作為監管者，也要扮演促進者的角色；忘記了公私營的發展業界，其實都是希望將建設做得更快更好，令市民生活環境不斷改善。這正是近年香港發展建設速度愈來愈慢，建造成本愈來愈高，但創意和效率難以提升的原因之一。

隨着《港區國安法》和完善選舉制度的實施，香港的政治、經濟和社會環境重回正軌，各類無理的抹黑、指控和陰謀論已失去市場。政府必須把握這個得來不易的局面，致力加快發展建設，切實為市民排解民生憂難。新一屆政府強調要「提速、提效、提量」覓地建屋，方向完全正確，但具體如何做到呢？其中重要一環是改變部分公務員遇難避事，少做少錯，以及以為促進土地、房屋發展，就等於「官商勾結」的錯誤思維，積極簡化及加快各類發展法規和審批程序。這方面筆者已談過多次，在此不贅。

其次是進一步善用私人市場的力量，重啟或引入新的公私營合作計劃，加快公私營的房屋發展，做到「七一講話」提出的「有為政府結合高效市場」。例如可將居屋、綠置居及首置盤等資助出售房屋項目，全部轉交私人發展商設計和興建，讓房委會及房屋署能集中人手和資源興建出租公屋。此舉除可加快建設速度和加大建屋量，也有助將資助出售房屋起得更具特色和切合市民需要。此外，上屆政府推出的「土地共享先導計劃」，因條件過辣而導致市場反應冷淡，成績差強人意。政府應從中吸取經驗，加以優化，而並非貿然放棄有關計劃。