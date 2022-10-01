娛圈單打：藝人偽人差一字　雙面迎人亦尋常

正佗住第三胎在溫哥華待產的鍾嘉欣，人不在港依然是非纏身。事緣有網民在當地時裝店偶遇嘉欣，十分驚喜，嘉欣亦有與她點頭打招呼，獲網民大讚親切。詎料貼文一出，一石激起千重浪，曾與嘉欣做鄰居的網民直指，嘉欣人前人後兩個樣，「望下佢就黑面歪嘴怒睥」；更有幕後工作人員爆料，形容嘉欣白鴿眼，對低級幕後人員毫不禮貌，人品差在圈內出晒名。嘉欣向來走親民路線，這些指摘與其形象有很大落差，引發熱議。

平情而論，藝人偽人向來就是一體兩面，被指為雙面人的明星豈止鍾嘉欣一人。雖云觀眾才是最大的米飯班主，但藝人習慣在鎂光燈下享受掌聲讚美，自我感覺良好，久而久之便會忘乎所以，觀眾對藝人有過於美麗的幻想，根本不切實際。正如文學家錢鍾書所說，「假如你吃了個雞蛋，覺得不錯，何必要去認識那隻下蛋的母雞？」藝人把戲演好已是功德圓滿，何必非要撕破那美麗的幻象不可？

更何況，藝人也是人，拍戲打份工而已，放工後不想笑面迎人，可以說她未夠專業，實在毋須太過失望。只要觀眾不賣帳，藝人始終會自食其果。再說，試問有誰不是人前人後兩個樣？對住老竇老母一個樣，對住老公老婆一個樣，對住老闆同事又另一個樣，點止兩面咁簡單。

畢竟，香港只有一個周潤發。一件真人真事是這樣的：有行山友在金山郊野公園偶遇發哥，乍驚乍喜不懂反應，反而發哥笑笑口打招呼閒話家常，更主動提出合照。發哥貴為浸過荷里活鹹水的大明星，不論何時何地都親切有禮，這種境界只有他一人做到。