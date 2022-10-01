正論：鬆綁仍是慢吞吞　商界基層欲斷魂

正當社會各界均要求港府盡快推出「0+0」入境檢疫安排、讓社會全面復常之際，醫衞局昨日終於宣布，下周四起放寬多項社交距離措施，惟對於實施「0+0」依然堅稱言之尚早。其實，擠牙膏式鬆綁對業界來說只是聊勝於無，香港一日不全面撤銷所有檢疫限制，一日不會對海外旅客有吸引力，經濟亦難言起色。

最新的放寬措施包括，餐飲處所每枱人數上限由8人增至12人；健身中心、美容院及卡拉OK等表列處所，每組人數上限增至12人；酒吧、酒館及夜總會每枱上限由4人增至6人；宴會人數上限增至240人；郵輪「公海遊」熔斷機制取消。至於參與宴會、酒吧等，仍然維持快測要求。當局解釋，本港過去一星期疫情穩定，正有序放寬抗疫措施，令本港經濟逐漸復甦云云。

早前5大餐飲業商會向特首李家超發出聯署信，要求放寬針對餐飲業的限制，否則業界死得，港府遲來的「從善如流」，顯然只是踢一踢、動一動。事實上，港府愈強調有序放寬，愈令人擔心香港只會進一步落後於世界。君不見，南韓今日起不再要求海外入境者於入境後24小時內進行核酸檢測，意味解除所有入境防疫措施；新加坡更不用說，連口罩令都早已取消。

反觀香港仍在拖拖拉拉，不僅「0+0」未有推出日期，現時「0+3」之下，入境前後都要進行多項申報和檢測，包括快測和核酸檢測，對旅客來說極之不便。略略放寬社交距離，對提振市道有沒有幫助，不問可知。

更不必說，「疫苗通行證」適用年齡愈降愈低，專家甚至冀降至5歲以下的兒童都適用，對飲食業必然是持續的打擊。正如業界指出，在嚴苛的防疫安排下，今年10•1宴會「清零」，何況8人或以上飲宴快測要求仍然維持，還不加大力度取消所有社交距離，香港未來要追落後便難上加難。

這絕非危言聳聽。《經濟學人》統計顯示，全球主要經濟體在上季度的經濟增長，只有香港和俄羅斯錄得負增長，香港位列全球尾二。這正是港府畏首畏尾、過度防疫的惡果。在全球早已復常之際，香港還在大玩「擠牙膏」，下次同類統計，香港排名會否跌至全球最尾，實在令人無法樂觀。

百年養不足，一日毀有餘。港府自以為英明神武的「有序放寬」，只會進一步將肥水流向別人田。可以看見，實施「0+3」後，入境人數未見大幅上升，反而許多香港人趕着外遊，本地消費只會進一步萎縮。在消費券刺激下，8月零售業銷貨額尚且按年微跌0.1%，雖然本月將再派發消費券，但絕非長久之計，一旦消費券效應消失，港府還能拿出甚麼救市板斧？

說到底，香港要維持優勢，必須全面對外開放，撤銷種種不必要的限制。香港向來是世界上最自由經濟體，現在卻變成一個監管城市，「撩鼻」撩到地老天荒，去到哪裏都要掃碼，不打針路路不通。當自由城市自由不再，無異於自毀長城，外資和旅客為甚麼還要選擇香港？