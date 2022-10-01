世界視線：北溪被炸危機　歐洲大戰難免

北溪天然氣管道被炸，時間剛好與烏東四地區公投歸俄相同，不可能說是偶然。誰襲擊管道，即使有各種證據，涉及者及其背後策動者必然否認。當今國際還不是依據證據，而是用政治權力和金錢塑造輿論與民意，已無是非之分。炸北溪製造出環保危機和能源安全大問題，已不是傳統戰爭。開此惡例，國際上便無處可以安全。此所以，歐洲即時的擔憂是蘇彝士運河的安全問題，大國鬥爭無底線，更不要說歐洲在以往戰爭中定下善待戰俘的協議（烏克蘭戰爭中新納粹主義的暴行，西方視而不見）。

北溪天然氣管道的破壞，至少在今個冬季內不可能修復。歐洲的冬季便不可能獲俄的天然氣供應。若烏克蘭再封掉陸上歐俄天然氣管道，便只餘下土溪管道，或許可保匈牙利與塞爾維亞，其餘歐洲各國便望管道空嘆。挪威的供應有限，美國液化天然氣出口歐洲可賺暴利，卻難以有足夠的供應。9月德國通脹達10%，歐盟27國平均也在10%以上，能源安全、高通脹和經濟民生的困難只會加重。可歐盟非民選的官員還在誇誇其談，不管人民受苦。

北溪管道受襲打擊的是德國。北溪管道本是俄德合作，用俄天然氣供應助德國主宰西歐經濟。美國一直要阻止北溪2號的建設，便是阻撓德俄在歐洲的合作。美國策動烏克蘭戰爭，一個重要目的是要斷絕俄德合作。現時戰況膠着，歐盟受打擊極重，德法等已有與俄和談之意。襲擊北溪管道，一是進一步斷絕當前德法與俄和談的機會。二是恐嚇德法，美國為保霸權，可以不惜一切炸北溪管道，還可以有更徹底的行動。三是在烏克蘭戰爭中，用各種方法激怒普京，挑起歐洲大戰的機會。若歐洲民意轉向，德法與俄談判，炸烏克蘭的核電廠，或如二次大戰那樣，製造政治事端，北約出兵攻俄亦未必是不可能之事。當然國際輿論可以歪曲為俄羅斯所為。國際已無是非，一切以權力來作決定。愚民政策帶來的是愚民的民意，各國均是。美國便可任意妄為，不用洗衣粉，用匿名襲擊，引發大戰。

在這樣危機中，俄羅斯是否沉得住氣，且在戰場上勝利是關鍵。歐盟軟弱，未足以反抗，中國等也多不敢介入，只求自保。若俄羅斯在戰場上再失利，大戰難保，美國又可重演二次大戰一幕。

研究所所長 陳文鴻