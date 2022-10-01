功夫茶：反黑掃毒要有計　唔好淨捉替死鬼

提起毒販，大家第一時間想像到嘅，可能係染晒金毛、周身紋身嘅「公仔佬」，又或者不修邊幅、身形佝僂、四肢滿布針孔嘅「道友」；又點會估到，喺日前一宗670萬元冰毒案中，被捕嘅竟然係一名年僅15歲嘅後生仔，簡直顛覆人們想像！而且呢宗並唔係孤例，喺近年「偵破」嘅毒品案當中，落網疑犯好似有「年輕化」趨勢；唔通香港地嘅年輕人真係咁「後生可畏」，年紀輕輕已經成為毒梟，操控本港嘅毒品市場？定抑或，捉嚟捉去都捉唔到幕後首腦呢？

呢嗱！功夫茶並唔係齋噏，而係有數據為證嘅。本報翻查資料發現，單單喺今年上半年，就有145名年齡介乎10至20歲嘅青少年，因涉及嚴重毒品罪行而被捕！當中有啲甚至係細路仔，書都未讀完，已經身負重罪，可以話係前途盡毀！出現呢種現象，一部分原因當然在於嗰啲年輕人太無知，一味心急搵快錢，以為只要未夠秤，就算被人拉到，最多都係警司警誡，結果畀人氹兩氹，就落疊肯做「替死鬼」，幫幕後黑手做跑腿，四處犯罪！事實上，就算未成年一樣會被重判，例如喺今年5月，就有一名犯案時僅16歲嘅青年，因販運氯胺酮，被重重判囚超過9年！

之不過，更大一部分原因，在於販毒集團首腦遲遲未落網！就好似防疫咁，隔離晒啲受感染者又如何，追蹤唔到源頭，病毒咪繼續傳播囉！雖然當局口口聲聲話會加強宣傳禁毒意識，但成效不彰，皆因毒販就好似病毒咁，一樣識「變種」，而且領先政府唔止一步添！港府家吓仲用緊SMS發送疫情訊息，搞到旅客無所適從嘅時候，啲毒販已經識用「創新科技」，喺網絡社交平台去招攬後生仔運毒；當執法部門仲掛住入學校宣傳嗰陣，毒販已經去咗時下年輕人嘅集散地，例如啲無牌樓上吧，引誘後生仔吸毒。明顯地，毒販好多時比起政府，更了解年輕人心態！

講番轉頭，查實執法部門又使乜同毒販「鬥法」呢？正所謂「擒賊先擒王」，執法部門首先要做嘅，梗係將販毒集團首腦緝拿歸案，自然一天都光晒！眾所周知，本港毒品市場係受黑幫操控，販毒集團本身就係黑幫，而毒品亦係黑幫嘅命脈罩門，只有掃毒反黑雙管齊下，香港先唔會淪為毒港！

香港近年移民潮湧現，其中一個原因就係因為治安問題！家長唔單止擔憂自己嘅人身安全，更加怕下一代留喺呢個大染缸，唔單止會染黃，甚至會染黑，更大鑊染上毒癮，咁就一世，做家長唔驚就假。古時有「孟母三遷」，今時今日，香港地嘅父母選擇移民，何嘗唔係效法孟母呢？問題就係對香港治安冇信心，呢樣嘢就真係要執法部門交出成績，先可以挽留人心同人才！所以話，毒品點止禍害青少年，根本係禍害緊成個社會！