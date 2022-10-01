產評：財赤急飆響警號　速救經濟免煎熬

香港危矣！港府死抱嚴格防疫每天製造大量檢疫支出，長期封關更令香港市道「陰乾」。商業景氣與消費市道低迷、股樓受壓，政府稅收下降，入不敷支下，昨日傳來首5個月財政赤字達到歷史第二高的1,830億元，實不讓人意外。數據在在說明，香港經濟告急，再不着手盡快通關，讓經濟全面復常，繼續消耗財政實力，非但影響社會福利的可持續性，甚或埋下結構性財赤的伏線，更會威脅到港元穩定，後患無窮！

香港靠多年來累積的外匯儲備，奉行港元聯繫匯率制度，維持貨幣穩定；結合政府財政量入為出，經濟與金融市場向榮，支持着港元信用的國際信用，成為這個國際金融中心可持續發展的重要基石。可一場新冠疫情，港府防疫屢屢甩轆，致一波又一波的疫情爆發。及至疫情穩定，新冠病毒變種殺傷力下降，口服藥面世，年初全球主要城市都已陸續通關，偏偏香港繼續執行嚴格的防疫政策，日日防疫狂「燒錢」，與國際脫軌，變相「趕客」。市民抗疫疲累、企業老本耗盡面臨倒閉；日復日、月復月的虛耗，底子更厚，都吃不消。

踏入第四季，港企港人仍被迫繼續困獸鬥，靠港府用財政儲備紓困，長貧難顧，經濟看不見前景，信心何來？香港財政儲備已跌穿8,000億元，經濟差不利薪俸稅和利得稅收，刻下港股「弱過藥煲」，二手樓市劈價不絕，一手樓銷情放慢，意味股、樓印花稅和土地收入悲觀，庫房焉不告急？今年香港經濟負增長已無懸念，通關繼續拖拖拉拉，只有「攬炒」！

多個國際城市已全面通關，不見得有「疫情失控」甚或病亡至「滅族」的情況出現，香港的《預防及控制疾病（禁止聚集）條例》（第599G章）理應退場，偏偏港府慢十拍，通關你急我唔急，對經濟、競爭力及國際形象的損害，實難以評估。這場疫後經濟復甦賽，香港已輸大半，難保遲來的通關可追回失地。

近期英國政府推半世紀最激減稅及能源補貼方案後，引發英鎊兌美元跌至歷史新低，皆因市場憂慮英國的財赤大增，激化通脹，英國資產信用大打折扣，資金紛以腳表態，沽之哉，香港實宜引以為鑑。畢竟一地政府的財政狀況，對維持金融穩定，至為重要。雖說香港有四千多億美元外匯儲備資產，但面對人口老化，公共開支的包袱本就愈來愈沉重；百年變局下，環球金融市場動盪，美國貨幣政策大逆轉，外匯基金回報極具挑戰，投資收益與土地收入不穩，若巨額財赤持續，甚而演變成結構性財赤，港府的財政實力減弱，須舉債支持，實不利國際信用評級，增加港元被狙擊的風險。在環球金融烽煙四起、金融戰愈演愈烈的大背景之下，這誠然是香港的大忌！

為了「撲水」，政府今季增拍土地，問題是「辣招」不退場，樓市被綁手綁腳，一旦有大型官地流標，將打擊市場信心，只怕「撲水」不成反「倒米」。作為一個國際城市，香港在疫情已受控下，理應盡快恢復全面通關，確保人流、資金流、物流暢通無阻，穩定人心，重建發展的基礎，始有望見生路！