報載北愛爾蘭的天主教人口首次多於基督教人口，大有棄基督教的英國，回歸天主教的愛爾蘭。歐洲人口中回教移民大增，假以時日，也大有天主教/基督教的歐洲變成回教的歐洲。美國亦面對着西歐白人人口被拉丁裔超越替代。這樣的人口結構大變始因生活方式的變化。天主教徒比基督教徒保守，回教比天主教/基督教保守，拉丁裔比西歐裔保守。保守在於強調家庭與婚姻，着重家族傳承，因此重視生兒育女。

相反地，西歐美國的所謂社會進步，是要擺脫家庭婚姻的束縛，追求個人自由。結果是婚姻與家庭制度受衝擊，生育率下降，再加以LGBTQ流行，生育的機會更少。在美國非裔受社會壓迫，基層青少年吸毒嚴重，未婚生子，單親貧困家庭近乎主流。濫生缺養的情況更嚴重，人口無序增長帶來更大的問題，劣於拉丁裔的新移民。歐美白人社會吹噓的共同價值觀沒有扭轉社會的變化。歐美社會在今後一、二十年能否維持穩定，不因族群矛盾崩析瓦解，頗成疑問。波蘭、匈牙利、意大利以至其他國家右翼勢力興起，正是反映着原有佔優的族群不安，反墮胎、反LGBTQ，可能最終不是因生活方式的差異，而是對族群與社會變化的擔憂。

而在更大的範圍，美國西歐的共同價值觀念，傳播的地方也正出現同樣的問題。如日韓人口減少，不單止是都市化的影響，而是歐美價值觀念生活方式滲透的結果。就連中國內地近年的經濟發展、都市化和國際開放，也似走上同樣的道路。台灣香港早已如此了。

國際上，人口今後增長的主要是發展中國家。都市化、國際化都未發展的國家，人口增長最多。於是，非洲便成為全球人口增長的重心，2030年代將會替代印度、印尼、巴西等國。戰後重建的中東、伊拉克、敍利亞、阿富汗等若能擺脫戰亂，也會是人口倍增之地。

經濟發展中的人口紅利要在和平環境中才起作用。以非洲為例，它能否在今後躲避歐美操控，和平發展呢？中東是戰爭毀滅發展，北非是顏色革命摧毀原來的繁華，俄羅斯、烏克蘭等也是被顏色革命、內外戰亂打斷經濟復興與發展的道路。即使中國亦在人口紅利失掉，總人口下降之時還要面對美國霸權的欺凌、挑戰。

美國同時面對內憂外患，不放棄霸權卻是全球動亂之源，誰可抑制它呢？