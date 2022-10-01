烏克蘭4地區公投入俄成功，北溪天然氣管道在波羅的海被炸，意味着俄烏之戰必將升級，更加殘酷而持久，歐洲實質上已被捲進去，俄歐戰爭隨時發生。

今年2月，俄烏之戰打響，全世界都知道，這是一場美國挑起的一石二鳥——打擊和削弱俄羅斯與歐洲的戰爭，最大的得益者是美國和英國，英國不但憎恨俄羅斯，和歐洲諸國也是世仇，只不過二戰後為了和美國共同對付以蘇聯為首社會主義陣營，英國和歐洲的千年恩怨才放置一邊。在國際經濟推動下，英國加入了歐盟，30多年前東西方冷戰，在「和平演變」蘇聯、尤其是在發現了時任蘇共總書記戈爾巴喬夫的「個人弱點」，將其忽悠「改旗易幟」的決定性謀劃中，英國的時任首相戴卓爾夫人和美國的時任總統列根，聯手起到了決定性的作用。

然而，歲月悠悠，世事巨變，冷戰結束並沒有改變英國迅速衰落的命運。蘇聯解體，美國霸權更盛，收穫了歐洲當年蘇聯的地盤，擴大了「北約」。歐洲發展出了「歐盟」，並不甘心任由美國擺布，歐盟到底是美國之下全球經濟、政治、軍事、科技、外交的第二大勢力。英國因為「地緣政治」，不能不「折節」入歐盟跟着混，然而這個一直宣稱自己「不屬於歐洲」的「海盜殖民強國」，混着混着就和歐盟矛盾難解，覺得自己吃了大虧，退出歐盟。

這麼一折騰和慘淡收場，使英國對歐洲「新仇舊恨湧上心頭」，眼看着歐盟並未因自己的退出而受損就「氣兒不打一處來」，於是更加親美，它知道美國一直摁着歐洲，怕它發展，超過自己，有機會乃至創造機會削弱之。今次俄烏之戰，就是英國跟着美國同時削弱俄歐的最好機會；要充分利用這個機會，就要把戰爭玩大，逼迫俄歐死掐。北溪天然氣管道，把俄歐已經展開的能源戰、金融戰、經濟戰，進一步生死決絕就成了美英下毒手的對象。

要動手，英國最有地利之便；要海上犯案，海盜自然最有經驗。