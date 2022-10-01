印度對中國一直有一種瑜亮情結，各方面都不服輸，各方面都想較勁，因此甘願被美國利用，說得好聽叫盟友，其實就是棋子。不過，近年情況似乎有點變化，印度對美國不再言聽計從，有時甚至敢於說不。俄烏戰爭爆發以來，印度已多次令美國難堪，不但沒有跟隨西方制裁俄羅斯，反而乘機大量購買俄能源，且放棄以美元結算。而在早前由美國糾集的「印太經濟框架」貿易談判，印度更以「看不到益處」為由退出，令老美尷尬不已。

尤其值得一提的是，印度外長蘇傑生日前在公開演說中向中國伸出橄欖枝，稱兩國必須走在一起，才能攜手開創「亞洲世紀」。這是多年來印方對中方少有的示好，反映新德里面對世界百年變局，開始歸於理性。這不難理解，中印同為最大發展中國家，合則兩利，鬥則雙輸，道理淺顯易懂，況且印度壓根兒鬥不過中國，合作才是唯一選擇。

正所謂西方不亮東方亮，當今世界亂糟糟，西方深陷各種危機無法自拔，亞洲能否乘勢而起成為世界中心，端視各國是否團結。作為區內兩個大國，中印取態尤為關鍵。近年美國積極介入印太事務，只是為本身利益着想，為圍堵遏制中國而來，戰略企圖路人皆知，所以，除了日本死心塌地充當鷹犬，其他亞洲國家都不願選邊站隊。美國拉攏印度拼湊「四方安全對話」和「印太經濟框架」，無非也是為了孤立中國，剛開始時印度頗為亢奮，後來發現美國根本靠不住，才不得不面對現實，開始對中國放低身段。

尤其近期美國利用強美元收割全球，連歐盟、英國、日本等親密盟友也不放過，而且下手更狠，作為美國非傳統盟友的印度豈能不為自己擔心。美國積極拉攏印度，並非真的瞧得起印度，而是認為它在遏華方面還有利用價值，若是失去這點價值，印度勢必淪為棄子。

說到底，亞洲事務必須由亞洲國家處理，美國作為域外國家而橫加干預，本來就不合理，何況其動機不純，只能添煩添亂。中國毫無疑問是亞洲的中流砥柱，只是因為目前還沒完全走出新冠疫情，經濟活力仍未全部恢復，所以暫時遇到困難。等到疫情徹底消失，經濟引擎全面開動，很快就會帶領亞洲開創另一番新局面。若再與印度攜手，亞洲世紀必將提前實現，到時美國還有機會插手嗎？