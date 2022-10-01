台積電作為頂尖半導體企業，一直被台灣政府當是寶，但在美國眼中，它不過是為美國服務的附庸，呼之則來，揮之則去。君不見，台積電計劃在2023年繼續加價，但被最大客戶蘋果斷然拒絕。而美國「逼」台積電在當地設廠，目的也是增加美國就業，更大的考量則是美國國家安全，台積電的技術可隨時轉移給美國。

台積電今年已宣布加價，漲幅在10-20%左右，但蘋果只接受3%的漲幅，台積電根本沒有議價空間。現在蘋果連其明年加價也拒絕，肯定會引發骨牌效應，傳聞另一大客NVIDIA，也要求跟蘋果有同樣待遇。台積電今年股價急瀉，年初迄今跌幅達36.3%，前景並不樂觀。

事實上，不止蘋果對台積電任意壓價，美國政府一樣當台積電是Condom。美國有智庫早前提出，一旦大陸解放軍攻台，台灣便應實行「焦土政策」，讓台灣變得「不具經濟價值」，使中國大陸覺得攻台沒有意義。當中便包括美國和台灣政府應立刻摧毀台積電設施，皆因台積電是世界上最重要的晶片製造商和中國大陸最重要的供應商云云，都可謂喪心病狂。由此證明，在老美眼中，台灣從頭到尾都只是一枚棋子，台灣利益完全不在老美考慮之列。

反觀中國大陸一直向台灣讓利，多年來送上一項又一項商貿優惠，前年大陸與台灣貿易額高達2,608億美元，同比增長14.3%，陸方貿易逆差逾1,405億美元。去年兩岸貿易亦繼續以兩位數增長，台方貿易順差更是屢創新高，但倚美謀獨愈演愈烈，兩岸關係愈走愈遠。顯而易見，大陸當台灣是寶，台灣不領情；美國當台灣是草，台灣甘之如飴。問題是，美國為了自身利益沒有甚麼做不出，北溪可炸，台積電一樣可炸。