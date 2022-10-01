近日打開網絡上的時評視頻，傳來的都是關於英國經濟如何糟糕的消息，講得最七情上面的，大多還不是「藍營」中人，而是移居英國的「黃絲」。他們身在其中，方知其苦，談論起來自然更加咬牙切齒。只是礙於面子，很多黃人都沒說自己後悔移民，但是意思往往已表現在言語之外。

俄羅斯與烏克蘭的戰爭爆發後，歐、美、日等多個國家的經濟都陷入困境，然而卻以英國的情況特別惡劣。唐寧街10號的主人卓慧思上台後，一味胡搞瞎鬧，弄不好，她隨時會成為歷史上最「短命」的英國首相。

只不過是在半個月前，大量香港黃絲聽到英女王伊利沙伯二世的死訊，還刻意表現出情緒激動的樣子，有的呼天搶地，有的哭成淚人，有的更說要為女王守喪。好些神色哀慟的年輕人，是在1997年香港回歸之後出世的，他們莫說從未見過「事頭婆」，恐怕當中更有不少人，事前就連英女王是叫做伊利沙伯二世都不知道。這些人表面上是在哀悼女王，實際上是借題發揮，試圖為大英帝國的統治唱讚歌，進而宣洩對京港政府的不滿。

這場煽情的哀悼戲，終於演出完畢，如今也該回歸現實，問一個理性的問題：若然英國統治者當真如此英明神武，光憑所謂的善政善治，便可以把香港從一個貧窮漁村，發展成為蜚聲國際的金融中心，他們手上既然握有能夠點石成金的神奇棒子，緣何今天不在英倫三島的土地點上幾點？反倒平白讓接近1,000萬的英國子民，窮得要被迫每天減吃一餐飯？說穿了，很多香港人未免把大英帝國的管治能力神化了，一處地方的氣運，跟人的氣運一樣，自有其高低起伏，跟人的主觀意志如何，未必有絕對關係。