美國前總統特朗普接受訪問，警告第三次世界大戰極可能會在烏克蘭或台灣爆發，又指俄羅斯總統普京早前提到可能動用核武的言論，令局勢變得非常差及危險。本來這等趕時髦的言論不值一哂，但隨着俄羅斯北溪1號及2號天然氣管道懷疑遭蓄意破壞，這便值得一談了。

當恐怖分子尚且會就恐怖襲擊承認責任，惟以下三濫手段炸掉歐洲人最後一絲希望，斷絕了歐洲憑藉俄方天然氣過冬的幕後黑手，卻仍在恥笑世人蠢得交關。事發後，向來縱橫七海的美國即發揮其熱忱，表示旗下海軍預備好就洩漏事故提供協助。波蘭前外長西科爾斯基事發不久便在社交媒體上載氣體洩漏圖片，並附上「感謝美國」字眼，堪稱會看的看門道，不會看的不知何謂反話。

俄羅斯外交部發言人則以美國總統拜登2月初曾表明若俄羅斯入侵烏克蘭，「那麼北溪2號將不復存在，我們將會令它終結」，記者反問相關項目控制權在德國，美國如何能做到？拜老頭堅定地回答：「我們會做到，我向你保證，我們會做到」。

此前，俄軍控制的扎波羅熱核電廠遭襲擊，俄烏互相指摘是對方所為，及後烏克蘭武裝部隊總參謀部承認攻擊。食慣死貓的俄羅斯做事不夠陰險狡猾，看看過氣總統特朗普3月出席共和黨金主聚會時，曾笑說美國應把F22戰機塗上中國國旗再轟炸俄羅斯，然後指摘是中方所為，中俄就會內訌。手握實權之人難道反而會跟普京客氣？

破壞天然氣管道等同跟歐洲人「過唔去」，套用一句本地說話，「日防夜防，家嫂難防」，對歐洲來說，誰是貌似自家人，實則卻是不安好心的外姓人，歐洲人能在理智與感情中及時覺醒，看清誰才是欲引爆大戰的真正流氓國家嗎？