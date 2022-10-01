本港早前發生多宗嚴重工業意外，當中以秀茂坪安達臣道地盤天秤塌下意外最為轟動，事件造成3死6傷，引起社會各界就目前香港保障職業安全條例是否足夠的關注及討論。

香港的建造業致命工業意外去年多達23宗，為近5年新高。踏入2022年，香港在首5個月已發生20多宗嚴重工業事故，至今已有8人死亡，平均半個月就發生一宗致命工業意外，情況不能接受。

過去多年，法庭處理工業傷亡事故，即使有公司觸犯相關法例，多是以「罰款了事」，而且罰款平均只是數萬元，難以叫人正視問題。勞工處在決定修訂20多年未有檢討的職安健條例，讓條例與時並進是具承擔的表現。然而提高違反職安健法例的罰則雖或能加強條例阻嚇力，特別是針對涉及屢犯者或公然違反職安健規定並導致嚴重後果的個案，但將可公訴罪行最高罰款額訂為1,000萬元，金額太高，亦可能無助減少意外，反而可能加重中小企負擔。

業界亦反映條例並未提及何謂極嚴重違法行為，加上延長檢控時限由6個月去到12個月做法可能影響正常營運，量刑考慮被定罪單位營業額亦違反法治精神。再者，近年工業意外一半宗數涉及住宅單位裝修或維修，與建造業屬不同範疇。政府修例時須平衡勞資雙方利益，而最重要的是減低意外，先要推行建築設計安全，提倡角色和責任，建議人人有責，及加強工人安全培訓等等。

致命工業意外一宗也嫌多。期望政府嚴格把關，並加強宣傳推廣。同時推廣和鼓勵業界使用創新科技，發展智慧地盤及資助更多地盤引入智慧工具，助監測高風險工序的安全情況，真正提升職安水平。