香港已經有很多年在10•1被各種名目的反中亂港組織及其議員搞「國殤」肆意搗亂，被那些黑色旗幟、侮辱國家民族字眼，以及粗俗不堪的口號畫面佔據着電視新聞，升旗禮現場成為他們衝擊和蓄意搞肢體衝突搗亂的平台，以吸睛和透過中外媒體的報道醜化香港特區。

在《港區國安法》大顯定海神針的威力之下，這些魍魎魑魅的醜惡表演，已被掃入歷史的垃圾堆了；市面回復一派海晏河清，五星紅旗迎風招展。但港人切勿好了瘡疤忘了痛，以為香港社會已止暴制亂大功告成，並已由亂及治，甚至由治及興了，倘有這樣的錯覺便大錯特錯了。

其實這個「及」字，只是「點到」或「觸及」而已，是否已達到「治」並「興」？看來港人必須有清醒的頭腦。單以抗疫而論，正如特首李家超所言，「尚有許多人不守規矩」，假「免針紙」2.7萬張充斥於市。換句話說，有2.7萬人連同那些黑醫護同政府抗疫對着幹，大肆破壞，那些頻呼「0+0」的人知否？

從政治層面來說，英女王逝世後，香港英國領事館門前的弔唁人龍和戀殖爛騷，不正是敵對勢力利用死人反中拒共的軟對抗示威嗎？最近，在社交媒體有人上載了1975年香港大學學生會反對英女王訪港發表的公開信，對比今天大學生的愛國意識倒退了逾40年。該信擲地有聲，發聾振聵，盡顯當時大學生的民族感愛國心，在當今社會中也鮮有這樣有骨氣的港人。該信首段開宗明義就說：「香港是中國神聖的領土，是中國不可分割的一部分。香港大學學生會認為英女王此次以宗主元首的身份官式訪港，象徵了英國政府重申統治香港的主權，是對全港400萬市民的絕大侮辱。」壯哉！