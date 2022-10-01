飢餓、能源、糧食價格上漲困擾全球。歐美多國嘅高通脹，又增加咗世界經濟復甦嘅脆弱性。本報「產評」一語道破，美國想利用美元強勢來收割全球，恐怕一廂情願，皆因今時今日美國經濟對全球經貿嘅影響力已大不如前，美國此舉只會加速全球去美元化浪潮。此外，美國政府長年漠視自身經濟結構性問題，政府財赤與貨幣政策均令人憂慮，濫用金融制裁，影響美元信用，加速全球「去美元化」。

呢，面對近3年疫慌，加上俄烏戰事一直膠着，苦嘅還是大批難民。聯合國世界糧食計劃總幹事，不久前喺一篇分析中提出警告，全球範圍內正在滑向飢餓邊緣嘅人口總數逾3.45億。實情係俄烏戰事一直僵持下去，飢餓人口只會有增無減。

美國向來唯恐天下不亂，呢，美國國防部幾日前又向烏克蘭提供新一輪軍事援助。值得關注嘅係，美國今趟援助方案並非直接撥出庫存武器，而係向製造商採購，部分武器甚至需時數年才能交付。

美國為烏克蘭「輸血」大不如前，喺烏克蘭獨立日，即8月24日，拜登總統豪氣干雲宣布：對烏克蘭軍援加至近30億美元，今天、每天，我們都和烏克蘭人民站在一起！然而，戰事一直打下去，歐盟各國對支持烏克蘭的軍援已有了厭倦！講真，長貧難顧，何況歐盟各國都有本難唸嘅經，今個冬季，面對能源短缺，是否捱得過都成問題！

美國日前又主辦首個與太平洋島國峰會，國務卿布林肯對12位太平洋島國領袖及兩島國代表稱，美方承諾提供「巨額」援助，以抗衡中國喺太平洋地區嘅影響力。事實係有島國領袖憂美國財政援助不足，拒簽聲明。看來，老美擺中國上枱以掩飾其霸權野心，老狗玩不出新把戲，失信於世界，不靈光了！