世界視線：歐洲右派紛崛起　北約歐盟受衝擊

歐洲政治（右傾）民族主義化趨勢，愈演愈烈。先是法國，繼之匈牙利、瑞典及如今意大利，右派政黨愈來愈得勢。

法國今年大選右翼國民聯盟領袖勒龐，在第二輪得票41.46%，比上次大選有可觀上升，匈牙利歐爾班右翼青年民主黨得票逾53%，瑞典9月中大選右派比執政左派聯盟多3個席位，特別極右瑞典民主黨上升成第二大黨，威脅傳統執政勢力。

最有標竿意義，是意大利大選極右的兄弟黨大幅躍升，梅洛妮（Giorgia Meloni）將會成為第一個意大利女總理，最令人震驚的是，其政黨上次大選只獲4.3%的選票，今次獲得26%，還是最多得票黨！若果我們細心分析，不難發現連意右派政黨都向兄弟黨流失票，但最大的失敗來自於五星運動黨，它上屆大選得票多於32%，成為最大黨，但今次損失過半，只剩15%左右。五星運動黨的失敗首先在於它決定不支持得民望的總理德拉吉（Mario Draghi），使其下台，使政壇變得混亂。

綜合而論，親美及環保意識形態政黨在多年吹捧生態主義及環保的歐洲富裕國理想，到支持美國及北約擴張導致俄烏戰爭，釀成經濟及能源危機，都使這些政黨失去選民信任。歐洲右派上升的另外一個原因是歐盟的權力擴張及漸趨忽視成員國的個別利益，也使這些國家民族主義右翼勢力更強調本國利益、抗拒歐盟走向壟斷權力及經濟支配力。就如最近歐盟執委會主席萊恩聲言歐盟準備好要應付匈牙利，如今是意大利這些不全面民主的政府衍生的問題，意思是用資源分配上的制裁方式來打壓個別不聽令的成員國政府，這極不明智及只會加深歐盟內部分裂。另外一個更大的計時炸彈是俄烏戰爭繼續升級，不但歐洲國家的經濟更衰敗，失業率不斷上升，能源危機加劇使民眾更無法過冬。冬天來臨，俄軍摧毀烏克蘭水電民生設施下，會使其人民更大量湧入歐洲，歐洲民眾肯定會提升抗議，右派政黨及政府會加強反美排外，並向歐盟施壓，要求北約歐盟推動和談早日結束戰爭。

不過大家還不要忽略另一個勢力，就是歐洲較激進的左翼也在上升，它們同樣反美及歐盟官僚化，着重民生經濟，會和右派兩邊夾擊親美及環保理想主義的勢力。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻