正論：虐兒無日無之　惡性循環不止

這些年，香港淪為虐兒之都，虐兒慘劇用無日無之來形容也絕不誇張。僅多間託管機構先後爆出虐兒醜聞，已反映情況的冰山一角。本報再接獲特殊學校的家長投訴，多名學童疑遭校方職員虐待。同類事件愈揭愈多，愈揭愈臭，反映現行監管制度和法例嚴重缺失，更大的問題在於人心不古，冷血成風，導致惡性循環，沒完沒了。

位於大埔的匡智松嶺二校，是一所為嚴重智障兒童而設的特殊學校。有家長透露，學童疑被虐待，今年5月一名有用手篤自己行為的學童，疑被校方長時期紮手，前臂又紅又瘀，超出嚴重時可紮手兩小時的規定，家長遂於6月報警。據知事後有宿舍人員被解僱，但批准紮手的舍監則未有後果。另外，該校近日爆疫，逾10名確診學生被送往隔離，但家長一直無收到校方通知，連子女身在何處也不知情。

事實上，該校被指虐兒已非首次，例如2018年有學童午休時欲離開座位，竟遭兩名老師按頭，復用口水肩蓋臉及按實，無視或會窒息，家長已報警；又如2014/15年有學童發脾氣，被主任及教學助理用外套套頭至少10分鐘，可謂臭名昭著。多名家長已向教育局聯署投訴，惟局方只知按本子辦事，一味耍官腔已責成有關辦學團體及學校跟進，並向局方提交報告。然而，自己人查自己人能查出甚麼，不問可知，如果寫報告有用，香港虐童醜聞也不至於爆完一單又一單。教育局敷衍塞責，寫在牆上。

所見既可駭，所聞良可悲。機構院舍涉及虐兒近期此起彼伏，最轟動當推本報獨家揭發的「童樂居」虐童醜聞，目前已有涉事職員被判入獄。社署在童樂居事件後成立「兒童住宿照顧及相關服務檢討委員會」，日前提出31項建議，包括建議社署督導組至少每12個月到留宿幼兒中心突擊巡查6次，留宿幼兒中心幼兒工作員人手比例由目前1比6.2，增加至1比4.5，同時增加宿舍社工及心理學家等。詎料新建議還未落實，一直聲譽良好的保良局一樣爆出虐兒醜聞，且涉案職員愈來愈多，猶如童樂居翻版。

顯而易見，機構院舍虐兒絕非個別事件，有理由相信是長期且普遍存在。職員毫無愛心和耐性，動輒對幼童甚至嬰兒動手，以便控制場面方便工作；機構管理層則隻眼開隻眼閉，縱容默許施虐事件發生；再加上社署過去的例行巡查純屬走過場，終致問題積重難返。與此同時，疫情下家庭經濟壓力大增，家長或監護人向幼兒施虐發洩更趨普遍，月前大角咀有3個月大男嬰疑受虐致死，深水埗劏房又有5歲男童疑遭生母施以毒手斃命，在在反映這個社會已經病入膏肓。

每有同類慘劇發生，高官總會跳出來濫情一番，口口聲聲「虐兒慘劇一宗都嫌多」，但話口未完又有兒童慘受摧殘。僅強制舉報懷疑虐兒個案機制，提出多時仍未立法。一個城市步向沉淪完全有迹可尋，說到底是官僚冇心冇肺冇靈魂所致。