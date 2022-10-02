功夫茶：滅鼠不成變毒鴿　食環做嘢好是但

閻羅王開飯店，鬼食！之但係，食環署放嘅老鼠餌，鴿食！各位，世上烏龍事件，確層出不窮，呢！幾個月前中國廣西發生一名新娘子，喺新婚之夜烏瀡瀡走錯洞房，摸黑與伴郎激戰整夜，第二日太陽出來了，才驚覺給老公戴了綠帽，「好兄弟」因此反目成仇鬧上法院。結果法官以不知者不罪，不起訴伴郎。

現實果然比小說更離奇。回頭說食環署滅鼠無能，鴿子卻當災！阿哥，入錯洞房分分鐘「搞出人命」，而鼠餌放不得其所，滅鼠變毒鴿，鴿子都係死得好無辜！是咁的，本報接獲市民投訴，指食環署滅鼠行動由外判工人放置嘅老鼠藥，日光日白時將老鼠藥掛於草叢，原本想滅鼠，惟該位置經常有群鴿聚集，導致常發生老鼠未嘗鼠餌反而白鴿食清光晒啲老鼠藥，令該處乍現白鴿屍體。沙塵滾滾，就話殺錯良民啫！依家寂靜無聲，滅鼠變毒鴿，世上仲有冇咁戇居嘅烏龍事件吖？

有街坊表示，每日早上喺大圍田心村見到食環署滅鼠人員，早上放完老鼠藥，中午就開始有白鴿喺度「搵食」，幾乎每日都係咁。嗱，老鼠就滅唔到，可憐象徵和平嘅鴿子卻成替死鬼！

呢嗱！香港蟲害控制從業員協會嘅會長接受本報訪問時表示，早年已經聽聞有雀鳥因誤食老鼠藥而死亡嘅事件，依家滅鼠行動，大多數鼠餌都係用膠袋裝住，再掛欄杆上，惟容易被雀鳥啄下啄下弄破膠袋，毒餌散落地上或草叢，由於鼠類天性唔鍾意散落一地逐粒覓食，反而鳥類愛啄食，咁就中招喇！即使雀鳥啄剩啲餌，老鼠見到都唔會吼！佢形容食環署嘅處置方法「不知所謂」！

滅蟲鼠專家又話，業界多年前已向食環署反映應該規定用毒餌盒放置老鼠藥，喺毒餌盒內放置慢性滅鼠毒餌滅鼠，咁做一來符合鼠類喜歡隱藏攝食嘅生活特點，二來亦能防止非靶子動物誤食，建議署方盡快改善。

食環署回覆本報查詢時，依然話署方使用有毒鼠餌時會根據實際情況，亦會恒常派員監察云云，之但係因應市民對放置有關毒餌位置嘅意見，署方已即時喺該處改用鼠餌盒擺放毒鼠餌。撲滅老鼠，食環署職員真係唔可以求求其其，斷估冇辛苦。依家食環署一味花費大量公帑引入新科技滅鼠，可惜效果差強人意。高科技反而不及民間智慧，有網民以水桶、保鮮紙及鼠餌，一晚都捉到好幾隻老鼠！阿哥，用民間智慧捕鼠，起碼唔會錯放鼠餌，滅鼠變毒鴿，天下之荒謬有如此者！看來，食環署還是老老實實多清洗鼠患黑點，在上嘅做好監督之責，起碼唔會誤毒鴿子亂殺生，阿彌陀佛！