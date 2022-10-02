娛圈單打：復工搵錢固重要　一個交代更應該

MIRROR復工的消息鋪天蓋地，電視台即將推出多套包括MIRROR成員參演的電視劇，MIRROR亦快將有新團歌推出，姜濤更有度身訂造新曲專攻歐美市場。一切如箭在弦，鏡粉固然高興，但可憐是仍然臥床的阿Mo、一班經歷心理創傷的舞蹈員，以至整個娛樂業界都因為演唱會事故而無辜被政府收緊規管。

可以毫不誇張地說，演唱會墮屏不僅毀了一個年輕人的大好人生，更耗用了大量政府資源來調查，MIRROR及其經理人團隊、公司高層若不堂堂正正面對公眾交代事件，這樣的復工，除了鏡粉受落，只會令公眾有不良觀感。

本欄早前已經提過，MIRROR在今次事件中也是受害者，如日中天的事業被迫煞停，面對舞蹈員受重傷，心裏也不好過。但不管怎麼說，演唱會是打着MIRROR牌頭舉行，舞蹈員參演的是MIRROR演唱會，MIRROR實在有必要公開向阿Mo及所有舞蹈員道歉。這不涉法律責任問題，這純粹是做人的基本道義問題。我不傷伯仁，伯仁因我而傷，公開說聲對不起真有這麼困難嗎？

日前多名舞蹈員於Ig發長文抒發感受，形容是次可怕經歷是「揮之不去的陰影」，更心痛阿Mo家人和其女友So Ching，直言「等緊一份報告，等緊一個交代」。

事實上，香港演唱會製作已很成熟，過去從未有如此恐怖事故發生，事後更揭發有人將500公斤重的電視屏幕上報為500磅，涉事吊索出現勞損，整個演唱會製作馬虎兒戲急就章，同草菅人命無異。MIRROR需要move on，其他人一樣需要。