國際形勢正進一步劇變。普京和俄羅斯的立場是，面對美國及北約的不斷壓迫，便把烏克蘭的主要領土和俄裔人口奪回建立防衞陣地，並公開表示，不惜以核武保衞新舊領土。這是下策，也是背水一戰的絕路，但卻是為免國土淪陷、國家滅亡的最後之戰，這就不管烏克蘭戰場上是勝是敗。二次大戰的衞國戰爭便已開始，不達勝利不會止。美國亡俄之心路人皆見，普京再不與之糾纏於枝節，而是作最後最直接的決戰。

美國的初步反應是炸北溪天然氣管道，斷俄德和談合作之路，不惜觸犯國際道德與法紀之大不韙，也不管由此引發的環保危機，典型的美國式為求目的，不擇手段。美國此舉還有進一步恐嚇全球。既然可炸北溪管道，為甚麼不可以炸中俄天然氣管道？任何國家的油氣管道乃至關鍵的基礎設施，皆可成為美國戰爭的攻擊目標。今次是匿名作業，今後更會公開行事。美國霸權的惡毒畢露，此所以普京稱之為國家恐怖主義。美國當前要打垮俄羅斯，恐嚇所有與俄合作和有關連的國家。美國炸北溪管道，為甚麼不炸土溪管道，全面封鎖俄羅斯天然氣給歐洲的供應呢？土耳其讓美國炸土溪管道，抑或是主動地停止管道運作呢？中國、伊朗，以至印度又可怎樣回應呢？

美俄之戰在升級，將不局限於烏克蘭。美國是肆無忌憚，主因是俄羅斯在戰場上失利，美國要乘勝追擊，俄羅斯以吞併烏東四區來推衞國戰爭，能阻美國壓迫之勢？普京威脅用核武，可這會是最後一着。在此之前還會把更多兵力投入烏克蘭戰場上，力圖扭轉，至少達致韓戰的結果，雙方沒法進佔，也不願動用核武。若是這樣，對世界來說，還是不幸中的大幸。不過，烏克蘭之戰必將擴大，正進入第三次世界大戰前夕的歐洲大戰。俄羅斯人民的反應，不再是俄烏之戰，而是美俄大戰，部分人民的恐慌難免。

但歐洲大戰爆發，歐盟各國都躲不了。炸北溪管道是直接打擊德國，旁及歐盟的能源危機、高通脹危機。歐盟各國政府和人民豈會甘心被美國拖入戰爭，再次摧毀歐洲在二次大戰後七、八十年的重建發展？

歐洲大多數人民並不愚蠢，反戰反美運動必興起，且看歐洲民選的政府能否順應民意，保護家園不作美國的傀儡。歐洲再次決定世界的安危發展。