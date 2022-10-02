大家記得，還在特朗普開打中美貿易戰、視中國為美國最大競爭對手時，就把「中國製造」的突飛猛進視為洪水猛獸，對「中國製造2025」怕得要死，恨得要命。美國首先把打壓、攻擊矛頭，對準中國製造業的基礎、高端和高科技產業。

中國的製造業在各行業有多厲害，最近有兩篇報道可見端倪。一是河北省唐山的鋼鐵業，一是中國的集裝箱產業；小小的唐山市的鋼鐵產量世界第一，純鹼、黏膠短纖維產量世界第一，衞浴瓷產量世界第一。2021年，中國粗鋼產量10.3億噸，全球粗鋼產量19.5億噸，唐山一城之力就佔了全球6.7%的產能，是印度全國的1.5倍。

中國集裝箱製造業的巨頭是中國國際海運集裝箱公司，目前全世界百分之九十六以上的乾貨集裝箱和百分之百的冷凍集裝箱是由中國生產的。「中集」保持了27年的集裝箱製造全球冠軍的紀錄，擁有全球百分之四十的市場份額；更重要的是，「所有這些領域都是歐洲、美國、日本和南韓原本領先的充分競爭行業，但都被『中集』打敗」；更更重要的是，「中集」提前完成了數字化轉型和智能化部署。2021年疫情下，中國集裝箱產量600多萬箱，是有史以來最高年份產量的兩倍多，每生產一個40英尺的集裝箱，所需時間由原來的兩分鐘縮短至78秒；在疫情之下，整個中國製造業仍在發展，2021年中國製造業增加值達4.87億美元，是美國、日本和德國的總和。

中國製造業雖然已是最大，但不是最強，「中國製造2025」旨在「推動中國從低端產品製造商轉型為高端產品製造商，以推動中國在人工智能技術、訊息技術和清潔能源環保等領域取得引領地位」，這就導致了特朗普發動貿易戰、劍指中國製造。

到了現在，拜登又簽署行政命令，阻止中國在微電子、人工智能、生物科技等領域投資，老美打壓中國製造正在深化。