北溪天然氣管道被炸多天，到底是誰幹的，依然毫無頭緒，各方只能繼續猜測。其實不必猜測，只要從犯案動機和能力等方向去想，答案已呼之欲出，沒有多少國家能夠完成這種國際級的恐怖行為。美媒CNN煞有介事引述所謂西方情報官員聲稱，俄羅斯是該地區「唯一被認為有動機和能力故意破壞管道的國家」。但CNN似乎忘記了，說到動機和能力，美國認了第二，沒人敢認第一，俄羅斯無法相提並論。

有趣的是，歐盟委員會主席萊恩咬牙切齒發誓，歐盟將對破壞管道行為作出「最強力的還擊」。問題是，如果這是美國幹的，歐盟如何還擊？歐盟早就被美國馴服，比哈巴狗還聽話，即使被打掉門牙也只能和血吞，哪有膽量還擊？歐洲政客沒有別的本事，只剩吹牛。

最恐怖不是事件本身，而是底線沒有了，世界從此更無寧日。今天有人炸天然氣管道，明天就會有人炸核電廠、炸水壩、炸大橋、炸隧道甚至炸衞星，任何大型基建都將成為攻擊目標，不管是軍用的還是民用的，不管是地面的還是天上的，你說恐怖不恐怖？世界上還有哪個地方是安全的？

顯而易見，美國並不滿足於挑起俄烏衝突，還在繼續拱火，務必引起歐洲大戰，同時消耗俄羅斯和歐盟兩大競爭對手，然後集中全力對付中國這個最大戰略對手。有美媒報道，美國國防部計劃成立一個新司令部，全面改革美國和盟友向烏克蘭軍隊提供訓練與裝備的方式，可見美國壓根兒沒有打算收手，而是要將戰爭沒完沒了拖下去。目前為止，美國的戰略企圖無疑已成功了一大半，起碼已令俄歐傷筋動骨，在可見的將來都不可能再威脅美國。但世事無絕對，老美不要高興得太早，畢竟俄羅斯擁有世界上最龐大的核武庫，一旦被逼上絕路，必定奮力一擊，到時整個歐洲固然淪為焦土，美國也無法獨存。道理很簡單，俄羅斯除非不動用核武，否則必定會將目標瞄準美國。即使雙方互擲核武，俄羅斯國土面積比美國大得多，抵受能力和生存機會也必定大得多。

普京說，沒有實力的憤怒毫無意義，如果不想動武就不要拿起武器。既然俄羅斯已經拿起武器，就絕不會輕易放下，美國千萬不要誤判形勢，更不要逼人太甚，否則只能玉石俱焚，全世界一起攬炒，文明滅絕。