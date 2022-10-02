北溪被炸，美俄互相指摘，但正如本欄前述，從動機、能力、得益三方面看，全部矛頭都指向美國才是頭號嫌疑人。事發後，美國液態天然氣交易明顯上升，財源滾滾，更凸顯俄羅斯絕無理由自毀生財工具、自絕和歐洲談判的籌碼。美國反指俄國才是黑手的說詞，益發顯得蒼白無力。

北溪被炸的最大受害國德國，當地網上民調也顯示，多達94%德國人認為是次事件乃美國所為，反映人們眼睛雪亮。美國遏制中俄固然無所不用其極，但對於愈來愈強大的歐盟，同樣絕不樂見，尤其德國儼然歐洲的領導者，不趁勢打擊也不是美國霸權本色。日前美國總統拜登被問及北溪事件是否俄羅斯所為，竟換來拜登拒答兼拂袖離去，加上俄烏戰爭爆發前夕，拜登實牙實齒美國必會終結北溪2號管道，如今一語成讖，都可謂鬼拍後尾枕。

其實，以美國的軍事和科技能力，天上衞星多如恒河沙數，世界上任何一個角落絕對無法逃過其法眼，如果今次事件真如美國所說乃俄羅斯所為，為何不拿出衞星圖片作證？何況涉事海域完全在北約控制範圍以內，有圖有真相一點不難。想當年古巴導彈危機，美國代表Adlai Stevenson也有在聯合國安理會展示導彈照片，但今次北溪被炸，美國竟然連一項像樣的證據也拿不出來，一味口頭指摘俄羅斯，試問怎能服眾？

一眾流竄英國的黃營KOL，一味跟緊美國口徑力指事件是普京所為，卻連基本邏輯也說不通。他們無法自圓其說，惟有危言聳聽，將普京形容為瘋子，拿他與希特拉相提並論，煞有介事指現時局勢與二戰前非常相似。二戰其中一個成因是軸心國實行擴張主義，但普京啟動俄烏之戰，是因為北約東擴危及國家安全，普京豈是希特拉？