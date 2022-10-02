「北溪2號」是海底的天然氣輸送管，連接俄羅斯與部分西歐國家，近日發現該氣管最少有4處地方被惡意破壞，發動襲擊最大的嫌疑者，正是世界第一強國，美利堅合眾國。這個消息傳出後，世界輿論沸騰了好幾天，筆者卻遲遲未有在該話題上着墨，原因是覺得有點難以置信，按理天底下不應該有這樣的蠢人，會去做這樣的蠢事。

江湖上的爭端腥風血雨，兩個大佬互相看對方不順眼，往往會相約決鬥。彼此拳來腳往，刀劍相向，就算打得手也斷掉、胸也刺破，但是江湖自有江湖的規矩，枱面之事，自該枱面了結，不論誰輸誰贏，都很少會去做下作之事。譬如趁對方的兒女放學時，去把小孩擄走，再等而下之者，是趁對方熟睡時，把他家的電線和水喉管切斷。這些卑鄙行為，真正的江湖大佬甚少會做，除了因為「道義」兩字之外，還有現實的考量。事關一旦引入這類下流手法，雙方都會變得防不勝防。誰人沒有家親眷屬，誰家沒有水電喉管？你搞我的，我又來搞你的，相纏相繞，便是沒完沒了。

美俄兩國相爭，就如同兩個江湖大佬的決鬥，所謂盜亦有道，何況是世界上最頂級的軍事強國？所以，筆者一直不願意相信，襲擊「北溪2號」是美國的所為，心裏總是盼望，山姆大叔能夠守護最起碼的道德底線，以及保持最基本的理智思維。

可惜的是，目前有愈來愈多評論者相信，破壞「北溪2號」的幕後黑手，確是出自美國人的手筆，假如事情屬實，那可就麻煩了。試問美國沒有水底電䌫嗎？北大西洋公約組織沒有鋪設海底油管嗎？俄羅斯人可不是吃素的，他們有仇必報，一旦還擊起來，你根本無從防備，世界更會因此而變得永無寧日！