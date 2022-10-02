公務員事務局日前表示，現時約有850名政府僱員持有「免針紙」，當中約有370張由7名因涉嫌濫發「免針紙」而被捕的西醫所發。自從醫務衞生局公布，所有經由上述醫生簽發的免針紙將於本月12日起失效，社會上看法各異，有西醫工會會長直言，估計兩萬多張免針紙中，真正有需要發出的比例少於一成；有關注病人權益組織批評當局「一刀切」；有手持涉案針紙者化名受訪，誓神劈願強調有經過診斷，實在值得一一細究。

首先，當局要廢了涉事免針紙的武功，此一決定應不是無的放矢，而是根據警方的調查。警方上月在一次拘捕行動後指出，涉案診所每日限發130至200個籌號，診所外目測逾300人在等候，如一一都「經過診斷」，所需的總診症時間會是600、900還是1,500分鐘呢？

再說，有涉案診所每張免針紙收取500元，但亦有診所索價3,000至5,000元不等，難道「病人」對堅離地的「診金」竟是由心而發的覺得很合理？尤其這些診所並非選址租金高昂的核心商業地帶，而是坐落於政府公布《香港貧窮情況報告》中位列前5名的貧窮率最高地區，病人是真的病得瘟瘟沌沌，還是當中另有心照不宣的內情？

關於有市民聲稱有長期心悸，找涉案醫生前曾另找醫生簽發豁免書，惟豁免期短，曾往接種一針後心悸持續。正如西醫工會會長指，病人如要求「免針紙」，一般會先批出短時間豁免，處理病人症狀後再考慮是否適合接種。除非質疑醫生專業判斷，否則被拒續簽，已說明了拒針是生理還是心理範疇的問題。疫苗與疫苗通行證大有討論空間，但行使假針紙者只求自己方便，從來不求真理愈辯愈明，如有公僕涉案，情況更不可謂不惡劣。