醫生涉濫發「免針紙」問題頻生，至今已有7名醫生因合共濫發約兩萬張「免針紙」斂財被捕。日前公務員事務局證實，現時850名持有「免針紙」的政府僱員中，有370人的「免針紙」是由涉事醫生發出。對於有公務員懷疑濫用「免針紙」的情況引起社會廣泛關注。

當局亦在日前表示，已通知有關僱員及其部門，須在本月12日失效前提供新「免針紙」或出示接種證明，並在完成所有接種前需定期於工作時間外自費檢測。否則將會被拒絕進入政府大樓和辦公處所，並可被視為「無故缺勤」。

在疫情影響下經濟蕭條，染疫甚至死亡個案眾多，為走出疫情陰霾，推動全民打針是必要工作。然而，一些失德醫生違反指引濫發「免針紙」斂財，不符合資格的有心人士重金購買「免針紙」，其行為為本港的防疫工作製造漏洞，更可能涉及發出或使用虛假文書並觸犯《刑事罪行條例》，後果嚴重。

再者，公務員隊伍是香港特別行政區政府的骨幹，理應作市民的表率。而在是次事件，令外界質疑有公務員使用涉事醫生濫發的「免針紙」懷疑欺騙政府，嚴重損害了公眾對公務員的尊重及信任，該小部分人行為惡劣、不能容忍。筆者高度關注事件，並於日前聯同立法會議員去信公務員事務局局長，要求當局嚴肅跟進及轉交警方徹底調查事件，以釋除公眾的疑慮。

公務員保持廉潔守法，誠信不阿至為重要，若有違反紀律或法例的情況必須嚴肅處理。期望政府盡快跟進徹查有關人士紀錄，一經證實需嚴厲懲處涉事的公務員，以正視聽；同時加強監管及執法，打擊濫發濫用「免針紙」，堵塞防疫漏洞。