香港八大學的學生從來都是「天子門生」和社會精英，回歸前後都是政府招聘高級公務員和教師來源的主要源頭。因此，香港高等教育的金字塔頂層的意識形態、教學理念、研究方向、管理政策，是塑造香港政府管治和社會組織結構及政治形態的工具機；可是，非法佔中、旺角動亂、反送中、黑色暴亂和「顏色革命」等社會動亂的策劃、組織和發動，都同香港所有大專院校有密不可分的關係。八大院校學生會成立8個學生暴動司令部，逾萬被捕的暴徒中近半是學生，當中六成是大專學生，說明香港要由亂及治，不徹底改革和整頓香港的高等教育能「及治」嗎？請教育局局長蔡若蓮牽牛要牽牛鼻子。

為甚麼國家領導人「七一」講話時特別指出，「青年興，則香港興」，就是指出香港要由治及興的關鍵所在。可是，上屆政府對中大段崇智的包庇縱容已表明拒絕在大學徹底止暴制亂，現在要看本屆政府對「七一」講話的要旨，是否作為施政目標貫徹了。

1975年，港大學生會發表反對英女王訪港的公開信，短短5段共約500字，鏗鏘有力、擲地有聲，字裏行間充滿家國情懷和民族感情；憂國憂民、立場堅定、旗幟鮮明、勇於擔當，「雖千萬人吾往矣」的一夫當關、萬夫莫敵的英雄氣概。即使在今天，也難找到有這樣堅決維護國家主權和統一、誓不低頭的下戰書式的敢於同強權鬥爭的好文章，倘若今天的大學生能如他們40年前的學長那樣愛國愛港，何愁香港不會完整準確貫徹「一國兩制、港人治港」？何愁香港會讓外國外地、反共反華政治勢力的煽動洗腦顛覆？

大學若不大力進行愛國主義教育並取得好成效，要真正貫徹「愛國者治港」便事倍功半了。